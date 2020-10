Salome i Romana se 'zaratile': Rekla sam joj da ne navlači periku preko lica i ne skriva nos

Neću se s takvim ljudima družiti kao što je ona. Okružena sam pametnim ljudima. Svatko bira svoje prijatelje tako i ja. Mi velike prijateljice smo se srele samo jednom u životu i to je za nju prijateljstvo?!, kaže Salome

<p>Nakon što ju je <strong>Romana Taylor</strong> (52) javno uvrijedila rekavši joj da bi trebala korigirati nos, <strong>Salome </strong>(51) nije htjela ništa komentirati. 'Koja je to? Ja ne bih ništa komentirala. Valjda vam je sve jasno', kratko nam je rekla Salome. No kad je pročitala Romanine izjave da su u svađi već godinu dana zbog Salomeinog komentiranja Romanina 'neženstvenog nosa', morala je reagirati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Prvo je negirala da su ona i Romana ikad bile prijateljice.</p><p>- Vidjela sam je jednom, devedesetih, u klubu 'K4' u Ljubljani i zaboravila na nju. Sad kad je počela mijenjati spol počela mi je dosađivati da budemo prijateljice. I ja sam to prihvatila - započela je Salome.</p><p>Transrodna glumica i pjevačica objasnila je navodnu svađu zbog nosa s transrodnom modnom dizajnericom.</p><p>- Jednom sam joj rekla da kad daje izjave da ne navlači periku preko lica odnosno da ne skriva nos te da bi izgledala ženstvenije kad bi ga korigirala. Ništa loše nisam mislila. To je bio savjet. Nisam s njom posvađana. Samo sam se prestala s njom družiti - kaže nam Salome i nastavila: 'Borim se 30 godina da nas društvo prihvati, a ona to sve ruši svojim skandalima.Tako se jedna žena ne ponaša. Ne bih je htjela vrijeđati, ali ne ponaša se normalno. Mene nitko ne napada. Mene svi vole. Želim joj puno sreće u životu, ali neka malo razmisli je li problemu u njoj i njenom ponašanju'. Salome je dodala i kako 'kad je čovjek zadovoljan svojim životom, onda ga ne napadaju jer ga se ni ne primjećuje'.</p><p>- Neću se s takvim ljudima družiti kao što je ona. Okružena sam pametnim ljudima. Svatko bira svoje prijatelje tako i ja. Mi velike prijateljice smo se srele samo jednom u životu i to je za nju prijateljstvo?! - zaključila je Salome.</p><p>Romana se šokirala Salomeinim izjavama. Isprva nije htjela ništa komentirati, no onda se opet uvrijedila.</p><p>- Apsurdno je i jako jadno da govori da se ne znamo. Nikome ne dosađujem jer nemam potrebu za tim. Nisam problematična ni konfliktna. Svatko ima svoj put, a ona je moj očito osudila. Za svoje operacije digla sam tri kredita koje otplaćujem. Ne znam zašto me se srami. Ja bi se trebala sramiti nje ako pričamo o moralu i karakteru transrodne osobe. Ali neka živi u svom uvjerenju kakvom je - zaključila je Romana. </p>