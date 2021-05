U jednoj od prvih epizoda showa „Ljubav je na selu“ farmer Neven Landek jako se zainteresirao za mladu Zadranku Samantu. Međutim, dolaskom na Nevenovu farmu situacija između njih dvoje drastično se promijenila.

Youtuberica Samanta odbila je pomagati ostalim kandidatkinjama oko kućanskih poslova i obveza na farmi, što se Nevenu ni najmanje nije svidjelo.

Čini se kako Neven i dalje zamjera Samanti njezino ponašanje na farmi, a putem komentara na njezinu objavu o kuhanju na Facebooku uputio joj je brojne kritike.

- Bolje ti nauči sama kuhati - poručio je svojoj bivšoj simpatiji.

- Kuhati znam vrlo dobro, ali rijetki imaju priliku to probati jer je djelo mojih ruku djelo bogova - odgovorila je Samanta na provokaciju, no to nije zaustavilo nove Nevenove nezadovoljne komentare.

U raspravu uskoro se uključio i Željan Arnerić, njihov kolega farmer, koji se natječe za naklonost Raseme Vladetić, kako su do sada svi mislili.

- Nevene, ti si dobar dečko, Samanta, ti si dobra cura, nemojte se svađati bez veze, molim vas - komentirao je.

Samanta je izbrisala objavu i svaki trag ove svađe, ali Screenshotovi su se ubrzo pojavili na Facebooku na stranici 'Dnevna doza Ljubav je na selu'.

Čini se kako je Željan ipak dobio nešto više od same pomirbe nesuđenog para. Naime, na Facebooku su Samanta i Željan šokirali pratitelje objavom da su u vezi.

Komentari i čestitke su se odmah počele nizati.

„Opaa sritno“, „Sretno, baš mi je drago zbog vas“ – samo su neke od brojnih čestitki.

Ipak, neki su se pratitelji odlučili i našaliti cijelom situacijom.

Ovo je bolje od meksičkih i turskih sapunica zajedno, pratimo burno – napisao je jedan pratitelj.

Neki su se pak našalili i na račun Samanthinog nesuđenog farmera.

Sad kad vas Landek parkira u gepek – našalio se pratitelj situacijom u kojoj je Neven, čiji je nadimak Gepek Majstor, Samantu ljubio u gepeku.

Čini se kako Gepek Majstor i Željan imaju ipak zajedničku točku osim Samante, aute. Naime, Željan je zbog bušenja guma pravomoćno osuđen u svibnju 2019. godine, i to na sedam mjeseci zatvora uz primjenu uvjetne osude od dvije godine.

Ovaj farmer, tada 37-godišnjak, nije birao svoje žrtve i na njega nitko nije sumnjao. On je čak na svom profilu na društvenim mrežama objavljivao vijesti o probušenim gumama javno se zgražajući nad time. No postao je nemaran ili očito nije mogao odoljeti porivu da nekome probuši gume i usred bijela dana. Tada je dobio nadimak 'Bušitelj guma s Brača'.

Željan je ubrzo na svome Facebook profilu objavio i niz fotografija na kojima se nalazi u slatkim zagrljajima sa Samantom.

Farmer je čak promijenio i profilnu fotografiju na kojoj je sada, uz njega, i njegova Samanta.

Obožavatelji showa i ovoga para u oduševljenom su šoku, no neki se ipak pitaju je li riječ o šali na Nevenov račun.