Samanta otkriva hoće li ponovo 'ljubiti u gepeku': 'Želim da me muškarac zaštiti od loših ljudi'

Ove jeseni gledatelji će moći uživati u novim seoskim avanturama farmera i njihovih dama u emisiji 'Ljubav je na selu'. Uz Ines Petrić i Bahru Zahirović, među povratnicama u show našla se i Samanta Knežević (27).

Pričala nam je ona sada o povratku u show, ljubavi, a i napokon je otkrila što se događalo između nje i Damira Topleka s kojim su je svojedobno povezivali.

Foto: YouTube/Screenshoot

Zadranka osebujnog modnog izričaja i smisla za humor u show se vraća treći put. Kaže, nada se upoznati nove zanimljive ljude.

- Prijavila sam se zbog zabave i zbog novih prijateljstava, a može se dogoditi i ljubav za cijeli život, nikada se ne zna - otkrila nam je razlog povratka u 'Ljubav je na selu'.

Foto: Privatni album

Otkrila nam je i koje karakteristike mora imati farmer koji bi osvojio njezino srce. Kaže nam, mora biti 'pravi alfa'.

- Želim muškarca koji će me zaštiti od loših ljudi. Bilo bi super da ima svoj vrt, voće, povrće, kokice. Naravno, mora postojati i kemija između nas. Voljela bih da vodi miran život baš poput mene i da voli dobru hranu. Miran i staložen, to je ono što tražim - govori nam Samanta.

Gledatelji ispred malih ekrana pamte ju kao humorističnu, iskrenu i pozitivnu osobu, a Samanta nam govori da će gledatelji ove godine dobiti još bolju verziju nje.

- Bit ću još žešća u komentiranju, izjavama i zezanju - rekla je.

Foto: Privatni album

Samanta je prvo bila odabranica Nevena Landeka u 13. sezoni, a svi pamte njihove vruće poljupce i spoj u prtljažniku njegova automobila zbog čega je kasnije prozvan 'gepek-majstor'. Iako ju je poveo i na romantično putovanje, iskrice među njima ipak se nisu rasplamsale. Pitali smo ju i čuju li se ponekada.

- Nisam u kontaktu nikakvom s Nevenom. Nismo nikada kliknuli, one puse su bile zezancija. Nikada ništa s njima nisam imala - govori nam.

Foto: RTL

Nakon toga je obznanila da je u vezi sa Željanom Arnerićem koji je u istoj, 13. Sezoni bio na imanju farmerice Raseme Vladetić, no prekinuli su nakon nekoliko mjeseci. Ni sa Željanom nije u kontaktu.

- Sa Željanom se više ne čujem. Imali smo platonsku vezu na daljinu, bila je to više prijateljska veza nego prava veza - otkrila nam je.

Foto: Facebook/Željan Arneric

Samanta se zatim prijavila i u 14. sezonu showa, i to na farmu najmlađeg farmera sezone Tomislava Skejića, a iako su prvi poljupci pali već na prvom spoju, a završila je i na njegovoj farmi, on se ipak posvetio isključivo jednoj djevojci, danas njegovoj zaručnici – Steli Pavičić.

- Te puse nisu bile iskrene - rekla nam je.

Foto: RTL

Iz nje je fantastično ljeto. Snimala je videe za svoj YouTube kanal, a i putovala je. Pridružio joj se farmer Damir Toplek. Zajedno su posjetili Zrmanju, Murter, Pirovac, Zadar. Samanta nam je sada napokon otkrila što se događalo između njih.

- Kliknuli smo već prvog dana na snimanju 14. sezone. On je bio farmer s kojega nisam mogla skloniti pogled. Bili smo u vezi, ali naše razlike su nas razdvojile. On je osoba koja voli ljude, koja voli pune klubove dok sam ja mirnija. Nismo se našli, nažalost. Ostali smo prijatelji. Ne mogu zamisliti život u kojem Damir nije tu. On je moj najbolji prijatelj i moja podrška - ispričala nam je Zadranka.

Foto: YouTube/Screenshoot

Često joj se upucavaju i na društvenim mrežama, a kaže nam, 'uleta' ima svakakvih.

- Dobivam svašta, iako često ignoriram. Stvarno me je teško impresionirati da bih uopće odgovorila na poruku. Ne padam na glupe priče i seksualne komentare. Ništa to mene ne zanima - objasnila nam je Samanta.

Foto: Privatni album

Prepoznaju ju i na ulici, a slava joj, kaže nam, ne smeta.

- Volim se fotografirati s ljudima. Često me to traže. Nemam nikakvih problema. Ne nosim se teško sa slavom - zaključila je.