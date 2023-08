Ines Petrić o uletima, prehrani i showu: 'Sportaši su fascinirani jako mojom linijom i godinama'

Kod farmera me prvo privuče ambicija i karakter, onda vidim kako diše pa se tako i postavim. Ovaj put ću se predstaviti kao tiha i mirna osoba, prilagodljiva po prirodi. Neću ulaziti ni u kakve rasprave, to je tako kad dođeš u neke određene godine, priča nam Ines Petrić koju će gledatelji ponovno moći pratit u 'Ljubav je na selu'. Otkrila nam je sada Ines tko privlači njene poglede s hrvatske estrade, tajnu svoje vitke linije te što će ovoga puta tražiti u emisiji.

Ovu su Zagrepčanku gledatelji prvi put upoznali još 2015. godine. Tada je pokušala zavesti 13 godina mlađeg Gorana Špehara. Zatim je okušala sreću na farmi Andre Bogunovića, a bila je i kod Domagoja Škobića. U internacionalnoj sezoni njezin je odabranik bio Australac Jack Vukoja, a u 12. sezoni na svojoj ju je farmi u Konjicu ugostio i Hakija Špago.

Posljednji put gledatelji su je mogli vidjeti u 14. sezoni, kada je bila na farmi Krunoslava Pavlakovića, s njim je čak išla i na romantično putovanje, no svoj odnos ipak nisu uspjeli podići na višu razinu.

Foto: RTL

Nakon što nitko od spomenutih farmera nije uspio osvojiti njezino srce, Ines je odlučila napisati još jedno ljubavno pismo. Atraktivna crnka po sedmi se put prijavila u reality u kojemu farmeri traže svoju srodnu dušu. Postala je ona tako rekorderka showa.

- U emisiji sudjelujem iz razloga što se želim ljudima prikazati kao osoba kojoj nije važna samo moda i šminka nego kao osoba koja zna i poljoprivredne, vrtne, kućne radove, ali i kako bih vidjela tko su mi pravi prijatelji... Napominjem, meni je ovaj show donio puno lijepih stvari u životu i otvorio mnoge putove - rekla nam je na početku.

Foto: Privatni album

Osoba je, kaže nam, koja vjeruje u strast između dvoje ljudi pa da se onda iz strasti rađa i ljubav.

- Ljubav je za mene životno partnerstvo s nekom osobom, zato mi i ta osoba mora odgovarati po energiji, po zajedničkim ciljevima i pogledima na neke životne stavove koje život nosi. Rođena sam na najljepši dan - Valentinovo, 14.2. te u svemu vidim ljubav te sebi u životu priželjkujem osobu koja će mi prvo biti jako dobar prijatelj i partner, no to je danas lutrija - kaže nam kroz smijeh.

'Izgled mi je važan, ali nije presudan'

Pitali smo je i što joj je bitnije - karakter ili izgled.

- Bila bi laž kad bih rekla da mi fizički izgled nije važan, naravno, da je važan, ali mi nije presudan. Naravno da volim da muškarac ima karakter, ali od svega mi je najvažnija energija koja se dogodi između nas na prvom susretu jer vjerujem u energiju, prvi dojam i sudbinu i to me vodi kroz život - otkriva nam.

Foto: RTL

Iako ljubav traži kod farmera tu i tamo 'baci pogled' i na Hrvate s estrade. Najzgodniji joj je, kaže nam, bivši nogometaš Tomo Šokota jer zrači posebnom energijom, karizmatičan je i smatra da je osoba na mjestu.

- Sad kad sam poznata osoba, razni poznati ljudi me prepoznaju, neki mi se jave direktno ako me negdje sretnu neki pak preko nekih poznanstva ili se sretnemo na nekim modnim događanjima. To su ljudi iz samog vrha sporta, glazbe i glume. Pristupe mi jer sam im jako zanimljiva osoba, otvorena za razgovor za sve teme i to je prvo što mi kažu. Svako takvo poznato poznanstvo i prijateljstvo ja prvenstveno cijenim i poštujem i sretna sam što sam imam priliku upoznati takve ljude - objašnjava nam.

Foto: RTL

Među poznanstvima je bilo i 'uleta'.

- Ja se u startu postavim pa osoba zna što može od mene očekivati, najviše je bilo uleta sa sportske strane jer su sportaši fascinirani mojom linijom u tim godinama. Bilo im je to u startu privlačno uz to da sam im jako zanimljiva osoba, meni je to sve simpatično - priča nam rekorderka showa, a onda nam otkriva i tajnu svoje linije:

Zbog treninga ustala u 6 ujutro

- Za moj izgled linije najviše su zaslužni moji fitness treneri, to su ljudi koji su u samom vrhu sporta, koji rade za poznate sportaše i mnoge sportske reprezentacije. Dakle, ljudi koji svoj posao znaju perfektno.

Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL

Za njenu liniju je bilo potrebno, objašnjava nam, puno godina, odricanja, vježbanja i strogi režim prehrane. Za pojedine rezultate znala je trenirati i dva puta dnevno.

- Znala sam ustrajati u 6 sati ujutro, već u 7 biti na treningu do 8:30, zatim otići na posao od 9 do 20 sati, a onda u 21 nazad na trening. To je tempo koji bi rijetki izdržali, neki bi u startu odustali, no ja sam osoba koja nikad ne odustaje. Kad si odredim cilj, ništa me ne može spriječiti da ga ne ostvarim. Tu je taj sportski duh - govori pa nadodaje da je za sve zaslužan i redoviti san, ali i zdrave misli:

- Uvijek razmišljam pozitivno i osjeti se ta moja jaka pozitivna energija.

Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL

Rekla nam je Ines i više o svojoj prehrani. Plan joj je napravljen prema građi tijela, visini i težini. Svaki dan u tijelo unosi od 1.000 do 1.300 kalorija, a radi se o pet obroka dnevno.

- Znam da se ljudi ježe na takvu pomisao, ali ja sam taj stil života prihvatila i tako živim. Jedem kvalitetnu zdravu hranu, tako da svaki obrok koji pojedem je zdrav. Meni takva prehrana najviše odgovara, osjećam se jako dobro, imam dosta energije u danu i mogu bez problema odraditi radne zadatke i obaveze. Najdraže jelo mi je tuna s bezglutenskim tijestom ili integralnim tijestom sa dosta raznog raznog povrća - priča nam.

Foto: RTL

Osim treninga, prehrane i zdravog načina života nije tajna da se Ines odlučila i za tretmane pomlađivanja

- Moram priznati da sam ovisnica o takvim tretmanima te ih često koristim jer mi lice izgleda prvenstveno mlađe kao što se i vidi te mi je koža lica maksimalno osvježena, revitalizirana i mlađa kao što se i vidi - objasnila je Ines ranije.

Ništa od ljubavi, ali ima puno prijatelja iz showa

Iako nitko od farmera u prošlim sezonama nije uspio osvojiti njezino srce, pronašla je prijatelje s čime se jako ponosi.

- Čujem se s Damirom Toplekom iz Čakovca, super smo si frendovi i redovito se čujemo. Od žena su tu Josephina Zebić i Irena Lalin s kojima se redovito čujem. Tu je i moja Valentina Kordić. Sa svima sam jako, jako dobra prijateljica i sretna sam da smo izgradili neraskidivo prijateljstvo koje je danas teško steći i održati - zaključila je za kraj fatalna frizerka.