Samanta ponovo traži ljubav, a ima i taktike zavođenja: 'Vidiš trza li, a onda malo koketiraš'

Uz Ines Petrić i Bahru Zahirović, među povratnicama u show našla se i Samanta Knežević. Ova dama već se natjecala u 'Ljubav je na selu', a svi pamte njezin odnos s gepek majstorom, Nevenom Landekom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Samanta je za RTL.hr napravila vodič za zavođenje i otkrila što očekuje od svog farmera Ivana.

- Prvenstveno smatram da muškarac mora biti alfa muškarac i da je uloga muškarca da bude lovac i da zavede djevojku - rekla je, a njezina taktika je i u trzanju.

Foto: rtl

- Treba vidjeti trza li muškarac na vas, ako ne, treba odustati u startu. Ako trza, naravno, kako bih to rekla? Malo koketirati, udijeliti mu kompliment, vidjeti što će on vama reći. Neka komunikacija, ovo-ono, smješkanje. To bi se trebalo razviti prirodno, spontano - naglasila je.

Foto: Privatni album

A kako to Samanta primjećuje?

- To je unutarnji osjećaj, pogledi sve govore, mislim da bi ljudi to trebali raspoznati. Tko ne može, taj nema emocionalnu inteligenciju. I nema tu spasa - dodala je.