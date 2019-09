Šamarali se na setu: 'Frcale su iskre taj cijeli dan, vrijeđao me'

Tjeranje sa seta, otkazivanje ugovora, teške optužbe pa i fizički obračuni sastavni su dio hrvatskih sapunica. Počelo je odavno, niti prva, “Villa Maria”, nije mogla proći bez skandala. Meksička redateljica Alicia Carvajal pomagala je snimajući prvu našu sapunicu. Već je tijekom snimanja imala pritužbi kako se u hrvatskoj seriji previše pije i puši.

- U Meksiku je to nemoguće. Svjesni smo edukativnog karaktera takvih serija - pričala je Meksikanka.

No, preko toga je prošla, a onda je, desetak dana prije kraja snimanja, naprasno napustila produkciju. Tvrdila je tada da joj produkcijska kuća duguje više od 200.000 kuna jer je snimanje kasnilo. Dogovoren je bio honorar od 100.000 dolara za snimanje od pet mjeseci i 160 epizoda. Snimanje je kasnilo dva mjeseca.

- U Meksiku bi nam to bilo dovoljno vremena jer ljudi imaju iskustva. Ovdje se kasnilo i došla sam po novac, ali u računovodstvu su mi objasnili da za mene nema plaće - ispričala je Carvajal za Nacional.

Do kraja snimanja i glumci su se pobunili jer im je navodno kasnio honorar. Kraj serije nije dočekala niti Mia Begović (56), koja je, tada se pričalo, bila žrtva “tihe pobune”. Otkazali su joj i svoj potez objasnili “nepoštivanjem ugovora”. Nitko od glumaca poslije se nije žalio... Vjerojatno je najšokantniji slučaj redatelja Branka Ivande (77) i glumca Božidara Alića (64). Kulminiralo je udaranjem glumca...

- Tog su dana stalno frcale iskre. Ručali smo u restoranu u Varaždinu i Alić je počeo divljati i vrijeđati. Veći dio ekipe otišao je potom u drugi kafić - ispričao je nakon nemila događaja Ivanda. Bez zadrške je objasnio i kako je došlo do “šamaranja”.

- Svi smo ga čekali, on je u garderobi vikao da nema dovoljno svjetla, da želi svoj remen... Došao sam po njega i rekao mu da dođe snimati. Kad sam odlazio, vikao je i vrijeđao me. To je bilo previše. Vratio sam se, pljusnuo da po donjem dijelu lijevog obraza i primio ga za ovratnik kaputa - dodao je.

Alićeva se priča razlikovala, rekao je da je redatelj psovao njega, te ga primio za vrat i udario šakom, “jednom ili dvaput”. Skandal je “riješen” tako je je glumčev lik iz serije, grof Karlo Ratkaj, ubijen... Slijedilo je vrijeme mira, do snimanja “Zore Dubrovačke”. Tada su iz serije izbacili Vanessu Radman (45), uz objašnjenje kako je produkcijske prirode. Prije dvije godine iz “Čiste ljubavi” na isti je način zahvaljeno Ivanu Hercegu (37). Zamijenio ga je Ivan Popović Volarić...