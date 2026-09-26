'Samo se njegujem': Nikolina Pišek o estetskim zahvatima...

Nikolina Pišek već je godinama na glasu kao jedna od najljepših žena na našim prostorima, a sada je tijekom svog boravka u Beogradu za Blic progovorila o estetskim zahvatima i ljepoti. Voditeljica je istaknula kako ljepotu ne doživljava isključivo kao privilegiju, već kao svojevrsnu 'kartu' kojom svatko treba znati raspolagati.

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- Svako treba procijeniti karte s kojima raspolaže i uložiti ih na najbolji način. Nekima su donijele blagoslov, neki su odigrali pogrešne karte. Sa svojim setom karata sam malo griješila, malo dobro ulagаlа, malo dizala uloge na krivo, ali sam došla na put na kojem želim biti i gdje se dobro osjećam - rekla je Pišek.

Iako se o tajnama njezinog mladolikog izgleda često se nagađa, ona tvrdi da za njega nisu zaslužni estetski kirurzi. Kako kaže, dosad nije posezala za estetskim zahvatima u svrhu održavanja ljepote.

- Estetski zahvati svakako ne, ne zato jer sam protiv njih, već zato jer nisam pribjegla nijednom u smislu održavanja ljepote. Ne kažem da neću, Bože moj, sve nam je na raspolaganju i dostupno i dijete mi se školuje da bude estetski kirurg - istaknula je.

- Njegujem se pravilno i dosljedno. Zdrava i njegovana koža je osnova bez koje ni liječnik ni kirurg ne mogu napraviti čudo - nadodala je.

Foto: Facebook

Prema vlastitom izgledu, kaže, vrlo je kritična, a posebnu pažnju posvećuje fizičkoj aktivnosti. Redovito vježbanje dio je njezine rutine, a promjene na tijelu primjećuje gotovo odmah kad čak i malo promijeni rutinu.

- Vidim kada nisam bila redovita u teretani pa padne tonus mišića, ili kada sam neredovito nanosila zaštitnu kremu za sunce, pa i oštećenja na kosi od ljeta. To su detalji koje sustavno skupljam kako ne bih dozvolila da se pretvore u problem - otkrila je u intervjuu.

Podsjetimo, starija kći Nikoline Pišek, Hana Cigoj koju je voditeljica dobila u vezi s novinarom Markom Cigojem, 2021. godine je završila medicinu na Sveučilištu u Edinburgu, a potom i diplomirala na Sveučilištu u Milanu. Specijalizantica je plastične kirurgije i radi u poznatoj bolnici u Milanu.