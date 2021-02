Nije mi bila velika promjena, jer inače živim mirnije. Budući da imam i psića, nekako sve to provodim u prirodi. Ove mjere nisu puno promijenile moj život, ali da bih voljela da ne postoje, naravno da bih, ispričala je manekenka Fani Čapalija (45) za IN magazin. Priznaje kako joj druženja zbog pandemije korona virusa ne nedostaju previše.

Ne gubi nadu kako će nam ova godina ipak donijeti i dobrih stvari te ostaje pozitivna. Prošlog je ljeta Fani otvorila profile na društvenim mrežama. Kaže da je još u fazi prilagodbe, ali trenutačno u tome uživa, no na komentare pratitelja uvijek se raznježi.

- Navikla sam uživo na jedan ili dva komentara, a tamo odjednom puno. I sad da je to uživo, bilo bi mi neugodno, ali svakome je lijepo kad te pohvali, pogotovo iskreno od srca. Normalno da mi je drago, ali mi je još malo čudno. To ne postoji od jučer, eto, ja sam među zadnjima došla, ali ništa loše ne vidim u tome, osim ako se pretjeruje i u tome, onda ne, ali takva su vremena - ispričala je za IN magazin.

Fani i danas zrači pozitivnom energijom kao i onog trenutka kada je stala na pozornicu i zadivila cijeli svijet. Kaže kako se nije imala potrebe mijenjati.

- Kako kaže pjesma - ostala si uvijek ista, i ja se nadam da je to tako. Ljudi su procijenili, oni koji znaju procijeniti, jer ja sam upala u to vrijeme kad se to cijenilo. Onda se to malo izgubilo posljednjih godina, ali možda se sad vraća baš zbog ove korone. Inače, kad ja ovako pričam o sebi, bude mi malo neugodno - ispričala je Čapalija.

Fani danas živi na Čiovu, gradiću nadomak Splita, a u javnosti se rijetko pojavljuje. Nedavno se prisjetila vremena kada je bila proglašena najljepšom Hrvaticom.

Na fotografiji koju je objavila na Instagramu s njom je pozirala Anica Kovač (44), koja je dvije godine nakon Fani odnijela titulu Miss Hrvatske. Pratitelji su se zajedno s njima nostalgično prisjetili tih godina.