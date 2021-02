Jednom miss, zauvijek miss, napisala je Splićanka Fani Čapalija (45) uz objavu njezine fotografije iz vremena kada je bila proglašena najljepšom Hrvaticom.

Na fotografiji koju je objavila na Instagramu s njom je pozirala Anica Kovač (44), koja je dvije godine nakon Fani odnijela titulu Miss Hrvatske.

- Nema neki poseban povod zašto sam objavila ovu fotografiju. Naletjela sam na nju listajući stare novine. A kako zbog korone imamo sve manje lijepih uspomena, pomislila sam zašto ne bih i drugima malo uljepšala dan prisjećajući se nekih sretnijih i radosnijih vremena - komentirala je Fani objavljenu fotografiju.

Od strane pratitelja dobila je puno komentara.

- Kao glumice, vi ste hrvatske princeze. Fani, najljepša si hrvatska misica - samo su neke od pohvala.

Anica je inače 1995. bila prva pratilja Miss svijeta, a Fani se dvije godine ranije plasirala među pet najljepših žena na svijetu.

- Vesele me komentari na društvenim mrežama jer to znači da me ljudi nisu zaboravili - rekla je Čapalija za Gloriju. Danas živi na Čiovu, gradiću nadomak Splita, a u javnosti se rijetko pojavljuje.