San mu bila nogometna lopta, a onda je postao glumac: Latino zavodnik slavi 63. rođendan

Sjajna karijera, burni ljubavni život i nezaboravni trenuci oblikovali su život Antonija Banderasa pravog imena Jose Antonio Dominguez Bandera, španskog glumca koji je osvojio svijet. San mu je bio da postane nogometaš, a život ga je odveo na potpuni drugi put. Danas ovaj umjetnik slavi 63. rođendan.

Rođen 10. kolovoza 1960. u Malagi, Španjolskoj, Antonio Banderas je svoju glumačku karijeru započeo na španjolskom jeziku. Brzo je postao omiljen u rodnoj zemlji, a svoj međunarodni proboj doživio je suradnjom sa čuvenim redateljem Pedrom Almodóvarom. Njihova suradnja rezultirala je filmovima poput 'Žena na rubu živčanog sloma' i 'Visoke potpetice', koji su ga učinili prepoznatljivim širom svijeta.

Foto: Francesco Guidicini/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Banderas je svoj uspeh u Španjolskoj brzo prenio i na Hollywood. Njegova uloga Zora u filmu 'Maska Zoroa' (1998) bila je prekretnica koja mu je donijela svjetsku slavu. Uslijedili su hitovi kao što su 'Desperado', 'Philadelphia', 'Intervju sa vampirom' i 'Puerto Vallarta Sunsets', u kojima je pokazao svoj široki raspon glumačkih vještina.

Početkom 2000-ih došlo je do kratkog zatišja u karijeri Antonija Banderasa, malo je glumio u filmovima, ali se pojavio u 'Shreku'. Njegova uloga u filmu 'Bol i slava' (2019), bila je inspirirana djelom njegovog prijatelja Pedra Almodóvara, donijela mu je pohvale kritičara i nominaciju za Oskara.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos

Banderasov ljubavni život privukao je pažnju javnosti tijekom godina. Njegov drugi brak sa glumicom Melani Griffith započeo je 1995. godine, a završio se 2015. godine, nakon 18 godina braka.

Foto: Rocco Spaziani

- Ljubav je apstraktna. Ne mogu točno reći što osjećam prema Melanie. To se naprosto dogodilo i tu je. Prožima cijelo moje tijelo i dušu. Nije to krenulo na klik prstima. Rađalo se malo po malo. I ona i ja smo bili u braku s drugim ljudima, nismo u to uskočili naslijepo - objasnio je Antonio svoje osjećaje kad su konačno obznanili vezu u proljeće 1996. godine, koju su uspješno skrivali godinu dana.

Inače, glumac živi u vili u španjolskoj Marbelli s djevojkom, savjetnicom za ulaganja Nicole Kimpel (38), s kojom je u vezi od 2014. Antonio se zaljubio u lijepu Nizozemku ubrzo nakon raspada njegova drugog braka

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

Pored svoje glumačke karijere, Banderas je poznat po svojem humanitarnom radu. Aktivan je u podršci raznim dobrotvornim organizacijama, posebno onima koje se bave zdravstvenim pitanjima.