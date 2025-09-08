Sandi Pego i supruga dobili drugo dijete: Ja sam Noa. Skoro sam se rodio na putu do bolnice

Influencer Sandi Pego i supruga Cindy Šoštarić Hadžić ove su noći u obitelj dočekali još jednog sina. Naime, na svijet je stigao maleni Noa.

Sretnu vijesti je Sandi objavio na društvenim mrežama uz nekoliko fotografija i snimkom iz bolnice.

- Bok, ja sam Noa. Sinoć sam u 1:15 alarmirao mamu da želim van, a već u 1:39 smo se upoznali! Da, skoro sam se rodio na putu do bolnice! Iznenađenje – deset dana prije nego što sam obećao. Moja mama je lavica - napisao je Sandi.

Foto: Instagram

Pratitelji su ubrzo pohrlili u komentare i pisali čestitke, a jedna od njih je bila i Maja Šuput s porukom: 'Čestitam od srca'.

Sretni supružnici upoznali su se 2018., a tri godine kasnije vjenčali na Tajlandu. Sinčić Ian se rodio u rujnu 2022.

- Išli smo zajedno na sastanak s jednim klijentom, koji nam je na kraju odgodio dolazak. Tad smo ostali pričati, a nakon tri sata sam rekao: 'Wow, kakva žena' i evo nas, pet godina smo zajedno i u braku, a sad imamo i našeg Iana. To je sreća - ispričao nam u razgovoru 2022. Sandi o tome kako je upoznao Cindy.

Foto: Instagram/