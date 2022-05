Sandra Bagarić: 'Zbog rata sam kao dijete ostala bez doma...'

Komedijina glumica Sandra Bagarić (48) otkrila je detalje iz svoje mladosti te otkrila kako je rat u njezinoj rodnoj Bosni i Hercegovini utjecao na njezinu karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, rat je u njenom voljenom Sarajevu počeo 5. travnja 1991. na isti datum kada je slavila svoj 18. rođendan.

- Roditelji su otišli iz stana kako bih mogla proslaviti rođendan, čuli smo pucanje i mislili da su to petarde. Bili smo iznenađeni, isprepadani, zbunjeni, no imala sam 18 godina, došla u Zagreb, upisala Muzičku akademiju i zaljubila se pa te strahote nisam toliko osjetila. Više su ih osjetili moji roditelji koji su trbuhom za kruhom otišli u Njemačku raditi teške poslove kako bi nas školovali. Gubitak doma, sigurnosti je strašan šok. Ovo što se događa u Ukrajini podsjeća me na to i dobro znam kako je tim ljudima - rekla je Bagarić za Ekran Večernjeg Lista.

- Zbog rata sam kao dijete ostala bez doma i zbog toga sam htjela stvoriti svoju obitelj i dom - nadodala je.

Pamti i bijeg zadnjim vlakom iz Sarajeva gdje se razbuktavala opsada koja će potrajati nevjerojatna 44 mjeseca.

- Nikada neću zaboraviti te izgubljene duše nagurane u vlaku, ljude koji su kroz prozor ubacivali djecu i torbe. Vlak je stajao u Kaknju, Doboju, Zenici, u svakom selu... Probali smo i prije toga izaći iz Sarajeva, no tada su nas vratili s barikada, pretresali, isprepadali... Došli smo do Zenice koja tada nije bila blokirana i preko Tomislavgrada stigli u Split. Znam da mi je u Splitu bio šok vidjeti ljude u kupaćim kostimima kako uživaju, plešu u diskotekama... I tada sam shvatila da dok rat ne dođe, on se uvijek događa negdje drugdje. I mi smo najnormalnije živjeli kada je pao Vukovar misleći da toga kod nas neće biti - otvoreno je ispričala Sandra.





Najčitaniji članci