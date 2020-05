Sandra Nikolić za rođendan je dobila 120-metarsku jahtu...

Nisu samo Hrvatice osvajale srca slavnih i bogatih muškaraca. Već 15 godina u sretnom braku s ruskim milijarderom Andrejem Meljničenkom je i Aleksandra Nikolić rođena u Beogradu. Ova danas 43-godišnjakinja upoznala je pet godina starijeg Andreja u Francuskoj 2003. godine. Već dvije godine kasnije bili su u braku. Vjenčanje je bilo glamurozno. Na svadbi su uzvanike zabavljali Whitney Houston, Christina Aguilera i Julio Iglesias.

Aleksandra, koja voli da ju se zove Sandra po majci je rodom iz Hrvatske, i to iz Baške Vode. Školovala se u 11. beogradskoj gimnaziji, a zatim je upisala Fakultet za međunarodni menadžment. Otac joj je arhitekt, a majka umjetnica. Već kao 15-godišnjakinja, na poticaj roditelja postala je manekenka, a budući da je bila maloljetna roditelji su ju pratili na revije u Milano, Pariz i London, gdje su ju često angažirali da nosi odjeću slavnih dizajnera.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

Sa 17 godina osnovala je u Beogradu pop grupu 'Models', a u idućih pet godina izdali su i nekoliko albuma. Aleksandra se 1998. godine vratila modelingu, a 1999. je radila za agenciju koja je surađivala s Riccardo Gayem i Trafficom, pa je iduće četiri godine provela radeći u Milanu i Barceloni na brojnim reklamnim kampanjama za novine i televiziju.

- Tristo dana godišnje nosim traperice i bijelu majicu kratkih rukava. Ostalih 65 nosim haljine modnih kreatora jer moram na razna događanja i prijeme. Volim kupovati i odjeću koju znam da neću nikad odjenuti, ali ih smatram umjetničkim djelima, što moda zapravo i jest - izjavila je jednom.

Aleksandra i Andrey Melnichenko posjeduju dvije superjahte koje je dizajnirao slavni francuski dizajner Philip Starck. Izgradnja jedrenjaka 'A Hamilton' koštala je navodno 500 milijuna dolara, a motorna jahta 'A' koštala je oko 300 milijuna dolara. Jedrenjak 'A Hamilton' dugačak je 120 metara, ima osam katova i devete je po luksuzni brod takve vrste na svijetu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kad su uplovljavali u London, o njemu su pisali svi britanski mediji jer se zbog jarbola morao podići Tower Bridge preko Temze. Jahta ima i neprobojne prozore, interijerom dominira staklo, kristal i ogledala, prema želji Sandrinog supruga.

Ništa manje nije luksuzna ni jahta 'A' koja ima i disco sa staklenim krovom koji je ujedno i dno vanjskog bazena. Luksuzno 120-metarsko plovilo Andrej je darovao Aleksandri za rođendan i ona s njom često plovi Jadranom. Stručnjaci za ovu jahtu kažu da je jedna od najnaprednijih superjahti koja plovi svjetskim morima jer je opremljena brojnim ekološki prihvatljivim inovacijama.

Aleksandra i Andrej prvi su put postali roditelji 2012. godine kad im se rodila kćer Tara, a sina Adrijana dobili su 21. travnja 2017. godine carskim rezom, na Aleksandrin 40. rođendan. Andrejevo bogatstvo procijenjeno je ove godine na oko 14 milijardi dolara. Ovaj 48-godišnji biznismen rođen je u Bjelorusiji, a fakultetsku naobrazbu stekao je na čuvenom moskovskom Plehanov Institutu za ekonomska istraživanja.

Budući da je u vrijeme privatizacije 90-ih bio premlad, nije se poput većine ruskih milijardera obogatio pretvorbom, nego je s dvojicom prijatelja počeo kao student trgovati valutama. S vremenom su osnovali banku, a Meljničenko je počeo trgovati ogrjevnim ugljenom i gnojivima. Izašao je iz bankarskog biznisa 2007. godine, i počeo kupovati tvornice gnojiva i rudnike koji su bili pred kolapsom. Pretvarao ih je u uspješne tvrtke i danas se one smatraju dijelom strateški važne grane ruskog gospodarstva. Meljničenko je poznat i kao filantrop. U svakoj regiji u kojoj posluju njegove tvrtke, kroz svoje fondove pomaže nadarenoj djeci u školovanju. Procjenjuje se da su u Rusiji na to potrošili dosad više od pola milijarde dolara.

Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL

I susjedna Slovenija ima svoju 'superdjevojku'. Za razliku od Sandre koja se udala za Rusa, Slovenka Melanija Knavs postala je 2016. godine prva dama Amerike i druga u povijesti te velesile koja nije rođena Amerikanka.

Melanija je rođena 26. travnja 1970. godine u Novom Mestu u Sloveniji. Odrasla je u Sevnici, u radničkoj obitelji, u kojoj je otac bio auto-mehaničar, a majka je radila u tvornici odjeće 'Jutranjka'. S vremenom otac je sredinom 80-ih postao vlasnik auto-kuće i četveročlana obitelj – budući da Melanija ima i sestru Ines - imala je solidan život.

Melanija je završila srednjoškolsko obrazovanje u Ljubljani. Maturirala je dizajn i fotografiju, pa upisala i fakultet za dizajn i arhitekturu, ali je nakon prve godine prekinula studij jer se još od 16-te bavila manekenstvom i počela je dobivati ozbiljnije angažmane.

Foto: /PA Images/PIXSELL

Čim je postala punoljetna već je imala ugovor s modnom agencijom iz Milana, a karijeru je okrunila i titulom prve pratilje Miss Slovenije 1992. godine. Četiri godine kasnije modeling ju je odveo iz Milana, preko Pariza u New York. Njezine fotografije našle su se na naslovnicama mnogih modnih časopisa, od Harper's Bazaara, do New York Magazina i GQ-a. Stoga je bilo pitanje dana kad će upoznati Donalda Trumpa, biznismena i multimilijardera koji se često pojavljivao u društvu mlađih ljepotica u raznim klubovima i na partyjima.

Dogodilo se to 1998. godine. U to vrijeme 24 godine stariji Trump već je iza sebe imao propali brak s Ivanom Trump, a bio je pet godina u braku s glumicom Marlom Maples. Fatalni susret Melanije i Trumpa dogodio se na njujorškom tjednu mode gdje je Melanija bila u ekipi 'Trump Modelsa'. Budući da je na reviju stigao u društvu norveške biznismenke Celine Middelfart, nekako je se uspio riješiti jer mu je Melanija zapela za oko i htio je s njom popričati nasamo. Iako ju je tražio broj telefona, ona mu ga nije htjela dati, pa je on ostavio svoje kontakte. Ali za njezin poziv morao je pričekati tjedan dana. Početak je bio 'hrapav'. Prekinuli su nakon nekoliko tjedana, da bi se pomirili i Trump se 1999. razveo od Marle. Pet godina kasnije Melanija i Trump su se zaručili, a vjenčali 2005.. Sin Baron William Trump rodio im se iduće godine.

Foto: Jeffrey Langlois

Sve dok se Trump nije kandidirao za predsjednika, Melanija je živjela u sjeni svog supruga. Posvetila se dizajniranju nakita, lansirala kozmetičku liniju, ali sve se promijenilo 2016. godine kad je krenula predsjednička kampanja. Mediji su počeli čeprkati po Melanijinoj prošlosti i pronašli njezine obnažene fotografije iz mladosti.

Nisu stali na tome, nego su tabloidi poput Daily Maila počeli pisati da je 90-ih u Italiji radila kao escort djevojka. Naravno, to je prevršilo svaku mjeru, pa je Melanija podnijela tužbe. Također, mediji nikad nisu štedjeli ni Donalda Trumpa. Analizirali su kako se s omalovažavanjem ophodi prema njoj u raznim situacijama, pa čak i na dan inauguracije, 20. siječnja 2017. godine, kad joj nije otvorio vrata i pružio joj ruku dok je izlazila iz automobila. No, ona je uvijek stajala uz svog supruga i branila ga:

- Mnoge optužbe protiv njega su lažne. Mnoge su istinite i nije mi problem priznati da je pogriješio, ali on je stalna meta medija. Ponekad koristi ružne riječi, ali to je njegov temperament, njegova dječačka narav. Moj suprug je zapravo veliki džentlmen koji nesebično pomaže i podržava njemu drage ljude.

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL/screenshot

Ipak, slovenski modni fotograf Stane Jerko, koji poznaje Melaniju iz mladih dana, budući da je s njom dosta surađivao, primijetio je tada da se Melanija promijenila:

- Budući da živi u Americi, primjećujem da se podvrgnula nekim estetskim zahvatima, jer tamo svi moraju biti lijepi. Drago mi je da nije u tome pretjerala, a također vidim da dosta vježba i da ima odličnu liniju jer to ni jedan kirurg ne može popraviti ako se čovjek ne bavi nekom aktivnošću. No, primijetio sam još nešto, što mi je prilično žao. Kad je u kadru sa svojim mužem, Melanija se stalno drži drugog plana i nekako djeluje otuđeno i ozbiljno. Mislim da bi ju ljudi iz protokola trebali upozoriti da to nije dobro. Buduća prva dama je jako važna za opći dojam kandidata i može pridonijeti njegovom imidžu. Trebali bi joj savjetovati da stoji bliže njemu i da se više smije, te da djeluje sigurnije i ležernije, smatra iskusni fotograf koji se sjeća baš takve Melanije.

POGLEDAJTE VIDEO: