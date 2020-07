Sandra Perković 'hvata' boju, a pokazala i dekolte u mini badiću

U posljednje vrijeme, Sandra sve češće svoje pratitelje razveseli fotografijama na kojima pozira u nešto elegantnijem izdanju, a sudeći po komentarima, fanovi su oduševljeni promjenom

<p>Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, <strong>Sandra Perković</strong> (30) odmara se od sportskih obaveza u Ninu, a u pauzama između treninga, sportsku opremu zamijenila je nešto oskudnijom kombinacijom.</p><p>Naša najbolja bacačica diska na sebe je 'nabacila' kupaći kostim, a svojim pratiteljima otkrila je pogled na dekolte. Brojni pratitelji 'zasuli' su ju pozitivnim komentarima na društvenim mrežama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Samo sunce - napisala je Sandra u opisu fotografije. </p><p>U posljednje vrijeme, Perković sve češće svoje pratitelje razveseli fotografijama na kojima pozira u nešto elegantnijem izdanju, a sudeći po komentarima, fanovi su oduševljeni promjenom. </p><p>Inače, Sandra je nedavno u intervjuu za 24 sata otkrila kako joj je najveća životna inspiracija njezina majka. </p><p>- Mama mi je najveća inspiracija jer je takva kakva je. Veliki je borac i naučila me što cijeniti životu i kako dati sve od sebe. Tako da većeg idola od nje nemam. Imamo i tradiciju dugu već 10 godina, a to je da mi mama donosi medvjedića. To traje od mog prvog natjecanja i od moje prve medalje. Imam 29 godina, a mama mi i dalje kupuje medvjediće - rekla nam je Sandra te priznala da nije atletičarka bila bi profesorica matematike. </p>