Sandra Perković i Edis vjenčat će se na Silvestrovo: Ceremoniji će prisustvovati samo bližnji...

Nakon godinu dana od zaruka, Sandra Perković udat će se na Silvestrovo za svog dugogodišnjeg partnera, trenera Edisa Elkasevića, doznaje Večernji list. Izvor blizak atletičarki otkrio je detalje sutrašnje svadbe.

Intimnija svadba

- Sandra Perković udat će se na Silvestrovo, a sa svojim uzvanicima na vjenčanju dočekat će i Novu 2024. godinu. Svadba će biti održana u Zagrebu, a odjenut će vjenčanicu njezine prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine. Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja - rekao je izvor za Večernji list.

Foto: Instagram

Djevojačka trajala tri dana

Hrvatska rekorderka u bacanju diska organizirala je u listopadu djevojačku zabavu za sedam najboljih prijateljica te s njima tri dana uživala na luksuznom imanju u Istri. Za Večernji list tada je rekla da svadbu planira krajem godine i da joj u izboru vjenčanice pomaže dizajnerica Aleksandra Dojčinović.

- Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine - izjavila je i dodala da će ih na svadbi zabavljati splitska grupa Best.