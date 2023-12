Sandra Perković sjela za stol u crvenoj kratkoj haljini, fanovi: 'Ti izgledaš najbolje dosad!'

Sandra Perković (33) nedavno je podijelila fotografiju u kratkoj crvenoj haljini na Instagramu, a pratitelje je zaintrigirala i zanimljivim opisom.

- Došla sam u fazu života, kada ljude jednostavno, bez suvišnih emocija i dodatnog razmišljanja dijelim u dvije skupine: Oni koji donose mir u moj život. Oni koji unosne nemir - objasnila je sportašica.

- Za prave ću uvijek pronaći vremena, za druge nikada više - bila je jasna Sandra koja je na fotki pozirala sjedeći na stolu u blještavom izdanju.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Neki od pratitelja poručili su joj da su napravili 'isto' to o čemu je napisala: 'To je to. Meni se čini da smo svi došli u tu fazu.'

Većina je pohvalila Sandrin izgled i figuru. 'Divna si', 'Tako zgodna', 'Izgledaš najbolje ikad', 'Ti si prezgodna', pisali su joj ispod objave.

Foto: Instagram

Hrvatska rekorderka u bacanju diska nedavno je otkrila kako će se do kraja ove godine vjenčati, ali nije željela otkrivati točan datum svadbe.

Na Staru godinu 2022. zaručila se za trenera Edisa Elkasevića. Gotovo deset mjeseci kasnije, sredinom listopada, imala je djevojačku na luksuznom imanju u Istri.

Foto: Instagram/Sandra Perković

- Rekla sam: 'Da, da, da' - poručila je svima uz fotografiju u bijeloj haljini s veom.

Foto: Instagram

Iako tada nije precizirala je li riječ o vjenčanju ili djevojačkoj, sada je otkrila detalje.

- Poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban - rekla je Sandra.