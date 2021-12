Sanela Novljaković u velikom intervjuu za RTL-ov podcast 'Roksine anđelice' ispričala je svoje iskustvo tijekom i nakon izlaska iz showa 'Brak na prvu'. S obzirom da su na kraju showa ona i Edin bili glavna tema razgovora, u razgovoru je pokušala razjasniti neke svoje postupke.

Njen boravak u showu, ali i odnos s prvo Jasminom pa zatim Edinom, izazvao je brojne kritike od strane onih koji su gledali emisiju. Neki su tada pisali brojne neistine o njoj, kako je sama rekla poput toga da je bila muško.

- Bože, strašno! Znači ljudi, nisam bila muško, žensko sam - komentirala je Sanela komentar koji ju je zatekao. Otkrila je tada i što se sve izdogađalo nakon zaruka s Edinom.

- Poslije ceremonije se jesam preselila u Bihać, ali bio je splet okolnosti takav da nisam mogla biti u državi od tri mjeseca pošto nemam papire. Postojala je solucija da preko oca mogu dobiti papire, dosta se to iskompliciralo, malo se razdužilo, ja sam se morala vratiti nazad u Hrvatsku, nisam zapravo mogla ni naći dolje posao, tj. dobiti posao... Našla bih ja posao, najmanji problem. Međutim, eto, takav nekakav glupi splet okolnosti je bio da, nažalost, sam se vratila u Hrvatsku - ispričala je Sanela

Po njezinoj priči, Edin je odlučio da ne želi vezu na daljinu.

- Ja sam to iskomunicirala s njim, međutim, nekako je onda on digao ruke od svega, nije htio imati vezu na daljinu. Gdje sam ja rekla neš ti 200, 220 kilometara koliko nas drži ta udaljenost od Bihaća do Zagreba, ali jednostavno kao da je digao ruke - rekla je Sanela pa priznala da ju je Edin povrijedio.