Samo nekoliko sati nakon prikazivanja finalne epizode 'Braka na prvu', u kojoj je Edin Bešić (33) zaprosio Sanelu Novljaković (38), gledatelje je šokirala vijest o njihovom prekidu. Razgovarali smo sa Sanelom, te nam je otkrila sve što se dogodilo između njih nakon što su se kamere ugasile.

- Nakon završetka snimanja spakirala sam se i otišla živjeti s Edinom u Bihać. To je je zaista predivan grad, pun potencijala, okružen prirodnim ljepotama - priča nam Zagrepčanka.

Međutim, nakon tri mjeseca zajedničkog života njihovoj je sreći došao kraj. Razlog prekida bila je udaljenost, kaže Sanela.

- Naime, kako u drugoj državi ne možeš biti dulje od tri mjeseca bez papira, niti se možeš zaposliti, odlučila sam se vratiti u Hrvatsku, gdje sam našla posao i kao privremeno rješenje mislila sam da naša veza i zaruke budu na relaciji Zagreb - Bihać. Nažalost, Edin nije bio za tu soluciju i to je sve što mogu reći na ovu temu - objasnila je, te dodala da su ostali u korektnim odnosima i povremeno se čuju.

Velika je razlika u njihovom odnosu sada i za vrijeme snimanja emisije. Naime, na TV-u su između njih "cvale ruže" - oboje su bili uvjereni da su upoznali srodnu dušu te su svoju romansu okrunili zarukama.

- Najljepša uspomena iz showa definitivno mi je prosidba, bez obzira na to što se Edin i ja na kraju nismo ostvarili kao bračni partneri - ističe Sanela, te dodaje kako se nije nadala televizijskim zarukama.

- Prosidba me iznenadila, ostala sam u pozitivnom šoku, što se vidjelo po mom izrazu lica. Znala sam da me ima u planu kad-tad zaručiti, ali nisam ni sanjala da bi to učinio ovako javno pred TV kamerama, pogotovo nakon propalog pokušaja na romantičnoj večeri. Je li to bio preuranjeni korak? Smatram da svatko od nas radi prema svojim osjećajima, pa smo isto tako učinili i nas dvoje. Smatrali smo da je u tom trenutku to bila ispravna stvar i vodili smo se srcem i osjećajima - smatra Sanela.

Eksperti su im u showu rekli da ih nisu spojili u početku jer su previše slični, a Sanela je također istog mišljenja.

- Edin i ja smo dosta karakterno slični, oboje smo bili tihi, povučeni, nenametljivi, a ponekad nije dobro kad su ljudi previše slični - zaključila je.

Nakon showa se Sanelin život vratio u normalu i kolotečinu, kaže. Trenutno živi u Vrbovcu i radim u proizvodnji na deklariranju.

- Kako stvari zasad stoje, uskoro me čeka premještaj na uredsko mjesto u toj istoj firmi. I jako sam sretna zbog toga - pohvalila se. Jedina je razlika u njezinom životu što je sada ljudi prepoznaju na ulici gdje god dođe, no uvjerena je da to neće biti dugog vijeka.

- Ne razmišljam o novom televizijskom angažmanu, ali nikad ne reci nikad - kaže Sanela, koja je još uvijek slobodna i nije zaljubljena.

- Smatram da treba proći neko vrijeme da sve sjedne na svoje mjesto. Vjera u ljubav uvijek postoji, pa da nema ljubavi ne bi bilo ni nas, zar ne? - poručila je.