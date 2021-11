Nakon Sanelinog bijesnog ispada i suza u 'Braku na prvu' Ivona ju je zagrlila, a Goga istaknula kako su maske pale i da je sada pokazala svoje pravo lice.

Sanela nije štedjela Mislava pa je Andrea odlučila upoznati supruga s time što je rekla za njega dok joj je on objašnjavao kako se Edin prema njemu normalno ponašao. Ubrzo su došli svi dečki pa je i Sanela sve ispričala Edinu, kojem je bilo drago što mu je ponovila kako bi se pristala udati za njega da ju je jučer pitao.

- Da sam imao prsten u tom momentu, zaprosio bih je nasred ceremonije - rekao je Edin.

Došli su stručnjaci, a prvi par koji je sjeo pred njih bili su Ivona i Kristijan, koji su prepričavali svoj spoj, a ostali su komentirali kako je napredovao njihov odnos. Ivona je priznala kako se teško nosi s njegovom zatvorenošću i da joj je teško zato što je najčešće loše volje.

- S moje strane, ljubav između nas u tom smislu nikad neće postojati, ali prijateljstvo hoće - rekla je Ivona, no stručnjaci smatraju da se ne treba tako ograđivati jer nikad ne zna što može biti. Kristijan je rekao Ivoni kako je sretan što ju je upoznao i da se nada da će ostati prijatelji. Zatim je pričao kako će tek vidjeti hoće li moći bez Ivone.

- Razdvajanje je prava prilika da vidimo što će biti s vama - zaključili su stručnjaci.

Sljedeći par bili su Sanela i Edin, koji je rekao kako im je svaki dan bio savršen, no ekspert Boris Blažinić mu nije povjerovao do kraja i želio je čuti Sanelu. Ona je još jednom ponovila kako je čula da pričaju da je Edin odabrao stariju pokraj mlađe cure.

- Ja sam razočarana totalno. Srce mi je slomila! Ne znam je li ona uopće shvatila da je meni zabila nož u leđa? - komentirala je Goga, a Sanela je nastavila kako se prekjučer išlo drvljem i kamenjem na nju te da ona ispada loša u očima kandidata.

ispadamo oboje preljubnici a svi znaju kakve smo odn imali sa svojim partnerima.

- Ne znam koji je njezin cilj. Danas je samo pojačala moj dojam da je sve to gluma. I ova ljubav njezina je gluma. Vidjet ćete koliko će to trajati i vidjet ćete njezinu odluku sljedeći tjedan. Žao mi je samo tog dečka koji je ispao žrtveno janje i zaljubio se“, rekao je Mislav dok je stručnjake zanimalo kako Edin to doživljava.

- Emocije su se izmiješale i mogu to shvatiti - rekao je, te potvrdio da sve razumije i da mu je sve to normalno. Mislav je upitao što se dogodilo na večeri, a Sanela mu je odbrusila da 'pogotovo on' to ne mora znati.

- Povrijedilo me što me Mislav uzeo na zub, mi nismo pričali ne pet minuta tokom cijelog showa - rekla je Sanela stručnjacima, a Edin je govorio kako je on i u toj situaciji po stran. Stručnjaci smatraju da tako Sanela nikad ne može doznati što njemu zapravo smeta jer ne pokazuje svoje prave emocije.

Rasprava se nastavila i Goga i Mislav su burno reagirali jer su se osjetili prozvanima, na što je Sanela izjurila van a Edin je trčao za njom.