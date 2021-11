U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' na red je došla posljednja ceremonija, na kojoj parovi donose konačnu odluku o svojim vezama. Sanela je ispunila svoje obećanje i napravila 'show', u suzama prozivajući Mislava, Jasmina i Ernu.

- Voljela bih im svima sve sasuti u lice jer stvarno su to zaslužili. Jalni su, ljubomorni i jadni. Sretna sam, ali sam nesretna zbog svega toga - rekla je Sanela Edinu prije nego što su se pridružili ostalim kandidatima.

Prije nego što je počela ceremonija djevojke i dečki družili su se odvojeno.

- Bilo mi je drago vidjeti sve žene na okupu i da vidim kako su prošli njihovi zadnji spojevi - rekla je Andrea, a muška se ekipa okupila kod Marinka.

- Svi su dobro raspoloženi - komentirao je Bernard, a zatim su prepričavali kako su se jučer proveli.

Marinko je govorio kako već gleda prve letove za Ameriku, Mislav je otkrio da će oženiti Andreu, a Edin je dodao da će napraviti isto.

- Jako je lijepo što su skočile ljubavne iskre. Nadam se da će izdržati iskušenja koja ih čekaju, a namjere su ozbiljne - komentirao je Marinko, a Bernard dodao: 'Eksperiment je uspio jer dva para razmišljaju o pravom vjenčanju.'

Cure su također prepričavale spojeve i svi su zafrkavali Ivonu da joj je Kiki počeo malo sviđati. Sanela je prvo šutjela da bi potom otkrila svima kako je njezino raspoloženje upropastilo njihovu večer.

- Vječito imam problem sa ženskom populacijom. Smatram da za svoje godine dobro izgledam, dano mi je od Boga, a i držim do sebe. Zašto se svaka žena u mojoj blizini osjeti ugroženom, ne znam - komentirala je.

- Uništila ju je njena glupost, što je glupa cura. Ona uopće nema osjećaja - zaključila je Goga, a Sanela istaknula da neće glumiti sreću.

- Vidi se da su neki jako kvarni, jalni, ljubomorni i dvolični. Sve mi je rekla Goga. Svi ružni komentari za mene i Edina govore više o tim ljudima koji to pričaju - rekla je Sanela i dodala da nitko neće pokvariti njezinu sreću s Edinom.

- Edinu i meni nitko neće pokvariti našu ljubav, sreću i budućnost. Stvarno smo se zaljubili i stvarno se volimo i da me jučer htio zaprositi, ja bih pristala - rekla je i ljutito nastavila o tome kako ju je na prošloj zajedničkoj večeri Mislav prozvao te da nije imao pravo na to.



- Sanela u ovoj emisiji traži izlaz iz svoje životne situacije. Potpuno mi je nejasno da u trenutku kad nađeš ljubav imaš potrebu napadati druge ljude i tražiti krivca. Meni je ovo stvarno razina srednje škole - zaključila je Andrea.

- Stari, spusti se na zemlju. Ako si si cugnuo, onda ima problem i neka se ide liječiti, vrlo jednostavno - rekla je bijesna Sanela, a Andrea istaknula da je on osoba bez dlake na jeziku i nikome ne priča iza leđa.

- Da ne pričam o komentarima Jasmina i Erne, kako je Edin mogao ostaviti mlađu pi*ku radi starije. Ona tu večer s trojicom završila, baš je dama. Je*e se meni za neku seljančicu iz neke pripi*dine - oplela je Sanela po Erni, a Andrea se složila s njom.

- Samo se slikaš za Instagram, neka si 'kvazi' influencerica, 'žbukaš' se dva sata pred ogledalom jer si iskompleksirana -nastavila je Sanela kritizirati Ernu i zaplakala.

- Istina boli, a ja zato volim svog muža jer nema dlake na jeziku - rekla je Andrea, a Goga je bila oštrija.

- Smatram da su se spasili i Edin i Sanela - on je našao ženu, a ona krov nad glavom - rekla je. Ana je pokušavala smiriti situaciju govoreći Saneli da bude sretna što je pronašla ljubav i da ne shvaća Mislava tako tragično dok je Sanela pričala da on ima problem s alkoholom. Andrea joj je pokušala objasniti kako joj on nije pričao iza leđa.

- Željela ga je uvrijediti na jedan bezobrazan način, nazivajući ga alkoholičarem, što nema veze s tim što je Mislav u životu. Tad je popio gemišt, a i da nije, isto bi joj rekao - rekla je Andrea, te zaključila da njezina ljutnja ima veze s Jasminom i Ernom, a ne s Mislavom, a Goga je bila razočarana što je Sanela ispričala nešto što joj je rekla u povjerenju.

- Osuđuješ nekoga da te povrijedio, a ne svoga dečka u kojeg si zaljubljena zato što te nije zaštitio i stao na tvoju stranu?! Zašto bi je trebao zabrinjavati bilo tko drugi ako je sretno zaljubljena? Ali problem je što nije sretno zaljubljena, pokazala je to - rekla je Goga.

Ani je bilo ružno što pričaju o osobama koje nisu bile s njima pa se nisu ni mogle braniti te dodala da je njoj Erna draga osoba. Naposljetku se Sanela rasplakala uz komentar: 'Krivo mi ja samo zato što ne želim da se oni hrane mojim suzama.'