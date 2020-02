Sanja Doležal: 'Ne može nam Dujmić zabraniti koncerte....'

U Hrvatskoj je normalno da se ne poštuje odluka suda. I da proces traje godinama, napisala je na društvenoj mreži Snježana Dujmić (56) uz fotografiju plakata splitskog kluba.

U njemu bi, kako na plakatu piše, trebali nastupati Sanja/Marinko/Zec. A oni će, kako piše na plakatu malim slovima, pjevati “najveće hitove grupe”, pa onda ispod krupnim slovima Novi fosili. Supruzi hitmejkera Rajka Dujmića smeta takav raspored na plakatu jer smatra da se tako reklamiraju kao grupa koja više ne postoji.

- Lijepo na plakatu piše da tamo nastupamo kao Sanja, Marinko i Zec. I da, piše također da samo izvodimo hitove grupe Novi fosili tako da ne znam čemu ti napadi. Osim toga, pa nemamo mi veze s plakatom, nismo ga mi radili. Iako nema na njemu ništa netočno - rekla nam je Sanja Doležal (56). Grupa je osnovana daleke 1969. godine, doživjela i brojne promjene u sastavu, a prestali su zajedno nastupati prije oko šest godina, kad se bend nije slagao s Rajkom, skladateljem i jednim od osnivača.

- Rajko nam ne može zabraniti koncerte i izvođenje pjesama, imamo na to pravo kao i drugi. On je autor glazbe, a tekstopisci nam ništa ne brane pa ne može ni on - objasnila nam je Doležal.

