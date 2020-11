Sanja lije suze zbog Frana: 'Žao mi je što se ništa nije dogodilo'

Sanja je ranije Frana ispitivala o njihovom odnosu, a on joj je rekao kako želi da budu prijatelji. No nedavno je 'pao' i prvi poljubac, s Stanković nije skidala osmijeh s lica

<p>Zagrepčanin <strong>Fran Pujas</strong> proslavio je rođendan u srpskom realityju 'Zadruga'. Nije mogao vjerovati koliko je poklona dobio. Odjećom, tenisicama i gomilom čestitki iznenadili su ga ostali natjecatelji. Među poklonima su se nalazile i fotografije sa <strong>Sanjom Stanković</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Djevojke se bore za Frana</strong></p><p>No nju je to zaboljelo pa je otišla s proslave i počela plakati. Za njom je otišla <strong>Monika Horvat</strong> koja ju je tješila. </p><p>- Nitko nije podržao to niti za Paulu. Ne možeš biti u vezi s nekim tko i dalje voli nekog drugog - rekla joj je.</p><p>- Briga me za nju. Krivo mi je što se ništa nije dogodilo. One fotografije su jako lijepe. On nju i dalje voli. Htjela bih ga poljubiti, zagrliti ga, ali ne mogu - govorila je Sanja.</p><p>Fran i Paula već duže vrijeme kontroliraju svoje simpatije, a nedavno je 'pao' i prvi poljubac. Ostali su sami u dvorištu i Fran je nju prvi poljubio. Nakon toga, Sanja nije skidala osmijeh s lica.</p><p>Prethodno ga je ispitivala o njihovom odnosu, dok je Pujasu bilo neugodno. Naposljetku joj je rekao kako bi s njom želio biti samo prijatelj. Sanja je i tada zaplakala zbog njega. </p>