Fatalni Fran iz Zadruge: Cure se 'tuku' za pažnju nasilnika...

Kad izađem iz realityja, trebam se suočiti s nekim ljudima. Znam da me jednog dana čeka metak, priznao je problematični zavodnik Fran pred kamerama reality showa

<p>Titula glavnog zavodnika u četvrtoj sezoni reality showa 'Zadruga' ide u ruke problematičnog Hrvata <strong>Frana Pujasa</strong> (22). No krenimo redom. Mladić s mrljama iz prošlosti ulazi u show kao debitant, i to ruku pod ruku s djevojkom<strong> Paulom Hublin</strong> (21).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zavodnik Fran iz Zadruge </strong></p><p>Samo nekoliko dana nakon ulaska par je odlučio staviti točku na šestomjesečnu vezu, a Hrvatica je utjehu pronašla u manekenu Anđelu. Fran je u početku tugovao i molio produkciju da mu omoguće antidepresive s obzirom na to da se teško nosi s prekidom. No nije trebalo dugo da i Pujas pronađe adekvatnu zamjenu.</p><p>Osmijeh na lice izmamio mu je ulazak atraktivne <strong>Hane Rodić </strong>(23), s kojom je prije dvije godine imao kratku avanturu. Hana i Fran su priznali kako se samo radilo o poljupcu, iako je Paula tvrdila kako su u vanjskom svijetu imali seksualne odnose. Nekoliko dana kasnije problematični mladić ulazi u vezu s bivšom eskort damom Minom Vrbaški.</p><p>Brojni gledatelji komentirali su kako je to dio njezine taktike s obzirom na to da je Mina poznata kao djevojka koja ulazi u emotivne odnose isključivo s favoritima showa. I tako su Fran i Vrbaški danima izmjenjivali nježnosti u krevetu, ali i ova ljubav imala je svoj rok trajanja. Fatalna starleta ubrzo se prebacila na drugog Hrvata, Filipa Cara, a Fran je ponovno ostao sam.</p><p>E sad dolazimo do pravog zapleta i događaja o kojemu 'bruji' pola Balkana. Mjesec dana nakon početka showa u reality ulazi <strong>Sanja Stanković </strong>(27), djevojka za koju su srpski mediji pisali kako se njezine fotografije nalaze u katalogu za elitnu prostituciju, ali i bivša partnerica <strong>Jovane Tomić</strong> poznatije kao <strong>Matora</strong>. Atraktivna plavuša odmah je 'bacila oko' na Hrvata i pred milijunima gledatelja priznala kako joj se sviđa šest godina mlađi Fran.</p><p>No to se nije svidjelo Sanjinoj bivšoj djevojci, koja je odmah krenula sabotirati novopečenu vezu. Izgleda kako joj dobro ide s obzirom na to da je Fran otkrio kako se teško nosi s cijelom situacijom. Inače, Zagrepčanin je još na početku realityja priznao kako je konzumirao narkotike, među kojima su kokain i marihuana. Bez srama je pričao i kako je dva puta fizički nasrnuo na bivšu djevojku, a već se može pohvaliti i s jednomjesečnim stažom u zatvoru.</p><p>I tu nije kraj. Pred cimerima se hvalio i kako je prevario poznatog hrvatskog dilera za vrtoglavih pola milijuna kuna.</p><p>- Kad izađem iz realityja, trebam se suočiti s nekim ljudima. Znam da me jednog dana čeka metak - priznao je problematični zavodnik Fran.</p><h2 style="font-style:italic;"><a href="https://rapcamp.24sata.hr/" target="_blank">Ostalo je još malo do kraja prijava: Prijavi se na Rap Camp i osvoji nagradu u vrijednosti 150.000 kuna! </a></h2>