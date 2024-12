Sanja nije odnijela pobjedu u Masterchefu: Show joj je donio nešto puno vrjednije od toga...

U jučerašnjoj finalnoj emisiji Masterchefa pobjedu je odnio kandidat Ante Vukadin. Uz njega za glavnu nagradu se borila i Sanja Cukon. Iako nije pobijedila u Masterchefu, Sanja je u showu pronašla nešto puno vrjednije, a to je ljubav. U razgovoru za Showbuzz otkrila je kako se dogodila ljubav između nje i kandidata Seada Bojića.

Foto: Nova Tv

- Pa mogu reći da mi se Sead odmah svidio kad smo se prvi puta sreli na galeriji u MasterChef studiju na snimanju u natjecanju crnih pregača, odmah smo se raspričali i nekako smo baš kliknuli na prvu, naravno prijateljski. U vili smo često pili kavu na terasi i dosta smo pričali i eto desila se neka kemija, spojila nas je ljubav prema kuhanju i slični pogledi na svijet. Nakon prvog gastroduela kada su skoro svi bili protiv mene on je uvijek bio tu i jednostavno mi je pasala njegova energija - rekla je Sanja za Showbuzz.

Priznala je da joj nije bilo jednostavno kada je napustio show prije nje.

- Kada je Sead napustio Masterchef to je za mene bio baš veliki šok, stvarno me to jako pogodilo i osjećala sam se baš samo, bez nekoga na koga se mogu osloniti. A još teže mi je bilo jer mislim da je definitivno mogao puno toga više pokazati, on je bio jedan od najtalentiranijih natjecatelja sa brojnim idejama i stvarno mi je bilo jako žao da nije imao priliku proći kroz ovo natjecanje i još puno naučiti i ostaviti veći trag jer on je to definitivno zaslužio - ističe Sanja.

Otkrila je i čime ju je Sead osvojio.

- Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmijehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a naravno dogodila se tu i neka iskra između nas. Na prvu nije bilo nikakve logike - godine, različite države, iskustvo, ali eto na neke stvari ne možeš utjecati jednostavno se dese s nekim razlogom. I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to to - objašnjava finalistica Masterchefa.

Sead se zbog ljubavi odselio iz Sarajeva u Pulu, gdje sada rade u zajedno u jednom restoranu. Otkrila je i kako su ostali kandidati reagirali na njihovu vezu.

- Pa stvarno su svi lijepo reagirali i podržali nas. Kemiju smo skrivali koliko smo mogli i nismo htjeli krenuti u nešto dok je show nego se fokusirati na natjecanje jer smo zbog toga na kraju krajeva ovdje - odgovara Sanja.

Podsjetimo par je prije nekoliko dana na Instagram profilu podijelio zajedničku fotografiju s emotikonom srca.

'Uživajte u slozi ljubavi i poštovanju ...baš ste par kao stvoreni ...neka vas Bog čuva i puno vam potomaka dodijeli ...', 'Predivni ste', 'Vjerujte u ljubav i živite svoje snove', samo se neki od komentara oduševljenih obožavatelja.