Sara iz 'Hell's Kitchena' o svađi s Vehidom: 'Teško mi je to palo i otišao mi je fokus s kuhanja...'

Sara Marčina (23) sinoć je napustila show 'Hell's Kitchen Hrvatska'. Nakon napetih eliminacija chef Gretić odlučio je da su njezine pogreške u već drugom servisu zaredom ipak bile prevelike da bi joj progledao kroz prste. Simpatična Zadranka tijekom showa je pokazala koliko je talentirana i svestrana, od hladnih predjela, preko glavnih jela do slastica, primala je pohvale chefa Gretića za svoju maštovitost i ideje na tanjuru.

Bila je i prva kandidatkinja u 'Hell's Kitchenu' koja je dobila pohvalu chefa da bi njezino jelo stavio na jelovnik u svom restoranu. Nekoliko je puta imala i jelo dana, a činilo se kako se sa svojim crvenima sjajno slaže i niže pobjede.

No velika rasprava s Vehidom koji ju je optužio da zajedno s plavcem Domagojem trača crvene preokrenula je sve. Odnosi u crvenom timu poljuljali su se, a i Sara je u epizodama priznala da nije više fokusirana kao prije.

Foto: RTL

- Iz svakog izazova smo nešto naučili, išli samo prema boljem. Jedino što nas je malo zeznulo je to što smo u početku puno pobjeđivali i nismo toliko trebali brinuti za te naše odnose, pa nas je to kasnije malo zeznulo i koštalo - ističe Sara i prisjeća se svađe s Vehidom:

- Da se to nije dogodilo, ne bi mi otišao fokus s kuhanja. Teško mi je palo što od tog trenutka nisam razgovarala s Domagojem jer smo jedno drugo motivirali. Mom timu, a i njegovom je smetalo što smo se sprijateljili…Povrijedila me cijela situacija jer mi u showu ne kuhamo samo zajedno nego i živimo. To utječe na ponašanje i odnose. Željela sam imati dobar odnos s Vehidom. Mogao je sa strane sa mnom popričati - rekla je.

Foto: RTL

Sara ističe kako se vidjelo da su se nakon te svađe crveni dosta raspali, a dokaz tomu su i čak četiri poraza zaredom koji su potom uslijedili u izazovima. I na dvije zadnje večere za goste Sara se mučila s fokusom. Prvo je, na prošlotjednoj, kiksala na gyozama krivo pripremivši punjenje pa ju je chef Gretić otjerao iz kuhinje, no ipak ju je spasio od ispadanja. Na jučerašnjoj večeri Sara se ponovno uhvatila gyoza kako bi se dokazala i ispravila pogrešku. Gyoze je savršeno svladala, no ovaj put naišla je na nove kritike chefa Gretića zbog pripreme soufflea kojemu je smjesa bila prerijetka pa je ponovno završila izvan kuhinje.

- Istina je da sam se htjela dokazati, ali i stvar je bila u tome što nitko nije htio raditi souffle. Radili smo po istoj recepturi kao i servis prije. Ispalo je kao da radim po svome. Nitko nije došao pomoći, a svi su me okrivili. Nikome od njih nije dobro ispao - prisjetila se.

Foto: RTL

Unatoč svemu što se dogodilo, kaže Sara, iskustvo sudjelovanja za nju je bilo i više nego pozitivno, a svaka kritika chefa Gretića bila je za dobrobit kandidata te su iz nje mogli naučiti nešto novo i ispraviti pogreške.

- Mislim da svakako možemo jako puno naučiti o sebi, kuharskim stvarima, kako biti bolji u timu, kako napredovati. Jednostavno, kako poboljšati samog sebe“, kaže Sara te dodaje što bi u svom nastupu promijenila da ponovno ima priliku ući u show, „Mislim da bih bila puno više 'puna sebe' i da me ne bi zanimalo previše tko će što misliti o meni nego da zagrizem i da ne puštam. Samo da gledam sebe i guram dalje - zaključuje Sara kojoj je glavni favorit za pobjedu kolega iz crvenog tima, Dominik Kovačićek.