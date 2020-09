Sara nakon prekida s Marinom dijeli fotke iz njegovog Zadra...

Gledatelji 'Života na vagi' pomislili su kako se par pomirio, no Sara je stala na kraj tim šuškanjima i rekla kako njen dolazak u Zadar nema nikakve veze s bivšom ljubavi

<p>Kandidati četvrte sezone realityja 'Život na vagi' <strong>Sara Sitarić </strong>(19) i <strong>Marino Marušić </strong>(26) započeli su vezu pred kamerama, no nekoliko mjeseci nakon showa njihova je ljubav doživjela krah. </p><p>- Vrijednosti su nam se razišle, moj fokus je sad maksimalno na faksu, a on je odabrao neke druge puteve koji ga uveseljavaju i zato sam osjećala da je ispravna stvar prekinuti taj odnos - rekla je Sara prije mjesec dana za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3874450/sara-iz-zivota-na-vagi-otkrila-za-rtlhr-marino-i-ja-vise-nismo-skupa/" target="_blank">RTL.hr</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sara vidjela Marina nakon tri mjeseca karantene</strong></p><p>Sad je, pak, privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama jer je objavila fotografije iz Zadra, gdje Marino inače živi. Gledatelji 'Života na vagi' pomislili su kako se par pomirio, no Sara je stala na kraj tim šuškanjima i rekla kako njen dolazak u Zadar nema nikakve veze s bivšom ljubavi. </p><p>- Nismo se Marino i ja pomirili, u Zadru sam s prijateljicom na nekoliko dana, došli smo malo na odmor u Zadar prije početka fakulteta, tko zna kad ću opet moći - rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3891408/sara-je-u-zadru-ali-s-frendicom-dosla-sam-na-odmor-prije-pocetka-fakultetske-godine/" target="_blank">RTL.hr</a> Sara, koja za nekoliko dana započinje prvu akademsku godinu. </p><p>Marino je nedavno zaintrigirao pratitelje kada je objavio fotografiju s nepoznatom plavušom. Mnogi su pomislili kako je već krenuo dalje, no on je to opovrgnuo.</p><p>- Ma to mi je prijateljica i susjeda. Odrasli smo skupa. Stvarno smo dobri prijatelji, ali između nas nema ništa, a i ona se skoro udaje - rekao je Marino za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3890794/marino-iz-zivota-na-vagi-objavio-fotku-s-prekrasnom-plavusom-to-mi-je-prijateljica/" target="_blank"> RTL.hr</a>. </p>