Otkrila je i koliko je kilograma vratila od zavr\u0161etka showa\u00a0te na koliko je sad.\u00a0

- Vratila sam 30 kilograma od kraja showa, gotovo sve. Sad sam u minusu 18 kilograma, ali skidanje ovih kilograma bilo je daleko dugotrajnije, te\u017ee i s puno vanjskih distrakcija s kojima se nisam znala nositi, koje su mi stavljale fokus na druge stvari, a ne na mene. I jo\u0161 uvijek sam u procesu skidanja vra\u0107enog - govori Sara. Napominje kako je mr\u0161avljenje, kao i debljanje, psiholo\u0161ki proces.

Sara je sve ovo ispri\u010dala, ka\u017ee, kako bi ljudima koji se bore s istim problemom kao i ona pokazala kako ne 'cvjeta cvije\u0107e' ni kod nje. U komentarima joj se javio i biv\u0161i kandidat '\u017divota na vagi' Marko Kregar (28).

- Saro, nema veze \u0161to si vratila kilograme, bitno je da si svjesna toga i da si ih po\u010dela ponovno skidati. Glavu kad slo\u017ei\u0161 onda si slo\u017eila sve i vjeruj mi sve se mo\u017ee. Vi\u0161e fokusa na prehranu, malo treninga i rezultat je tu. Uostalom sve zna\u0161 i samo hrabro dalje. Ne odustaj sada kada ima\u0161 rezultat, daj to jo\u0161 ja\u010de, vi\u0161e, bolje. Mo\u017ee\u0161 ti to - napisao joj je Marko.\u00a0

Sara je, ina\u010de, bila u vezi s Marinom Maru\u0161i\u0107em (26), tako\u0111er kandidatom \u010detvrte sezone '\u017divota na vagi', ali je njihova veza do\u017eivjela krah.\u00a0

Sara opisala svoju borbu poslije 'Života na vagi': Vratila sam 30 kila, fokus mi je otišao k vragu

Sad sam u minusu 18 kilograma, ali skidanje ovih kilograma bilo je daleko dugotrajnije, teže i s puno vanjskih distrakcija s kojima se nisam znala nositi, koje su mi stavljale fokus na druge stvari, govori Sara Sitarić

<p>Kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi' <strong>Sara</strong> <strong>Sitarić </strong>(19) u show je ušla sa 137,7 kilograma, a na posljednjem vaganju imala je 103 kilograma. Na društvenim mrežama je, vidno uznemirena, progovorila o kilogramima i o svojoj kilaži. Ispričala je u kakvom je stanju poslije izlaska iz showa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sara i Marino iz 'Života na vagi'</strong></p><p>- Ja se sebe ne želim vraćati na psihičko stanje prije 'Života na vagi', a počela sam se vraćati. To je meni primarni cilj, a onda sam sigurna da će se i kilaža izregulirati kada sve bude okej. Kada ja budem imala fokus na zdravijem životu, jer fokus mi je otišao ne u vražju mater, nego sam ga morala tražiti duboko u sebi. Fokusirala sam se na gluposti. Sebe opet stavila na zadnje mjesto i naravno da će to rezultirati debljanjem - iskreno je ispričala Sara. </p><p>Napomenula je kako internet i društvene mreže nisu realnost. </p><p>- Što prije to shvatimo, bit će nam lakše prihvatiti i sebe i druge - kaže. </p><p>Otkrila je i koliko je kilograma vratila od završetka showa te na koliko je sad. </p><p>- Vratila sam 30 kilograma od kraja showa, gotovo sve. Sad sam u minusu 18 kilograma, ali skidanje ovih kilograma bilo je daleko dugotrajnije, teže i s puno vanjskih distrakcija s kojima se nisam znala nositi, koje su mi stavljale fokus na druge stvari, a ne na mene. I još uvijek sam u procesu skidanja vraćenog - govori Sara. Napominje kako je mršavljenje, kao i debljanje, psihološki proces.</p><p>Sara je sve ovo ispričala, kaže, kako bi ljudima koji se bore s istim problemom kao i ona pokazala kako ne 'cvjeta cvijeće' ni kod nje. U komentarima joj se javio i bivši kandidat 'Života na vagi' <strong>Marko Kregar </strong>(28).</p><p>- Saro, nema veze što si vratila kilograme, bitno je da si svjesna toga i da si ih počela ponovno skidati. Glavu kad složiš onda si složila sve i vjeruj mi sve se može. Više fokusa na prehranu, malo treninga i rezultat je tu. Uostalom sve znaš i samo hrabro dalje. Ne odustaj sada kada imaš rezultat, daj to još jače, više, bolje. Možeš ti to - napisao joj je Marko. </p><p>Sara je, inače, bila u vezi s <strong>Marinom Marušićem </strong>(26), također kandidatom četvrte sezone 'Života na vagi', ali je njihova veza doživjela krah. </p>