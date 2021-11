Nakon što su izašle fotografije sa seta 'And just like that' nisu prestali negativni komentari na račun izgleda glavnih junakinja. Glumice su u pedesetima, a gledateljima niti jedan detalj nije promaknuo

Dok još traju snimanja za nastavak 'Seks i grada', u javnost su dospjele fotografije sa seta, pa su društvene mreže preplavljene pozitivnim i negativnim komentarima. Glavnu junakinju serije, glumicu Sarah Jessicu Parker (56) zasmetala je količina negativnih i mizoginih komentara na izgled poznate trojke, pa je odlučila odgovoriti na komentare. - Ima toliko mizoginih komentara o nama, a muškarcu se to nikad ne bi dogodilo - započela je Sarah izjavu za Vogue. Glumica je objasnila da je sijeda kosa bila gledateljima najveći problem: - Sijeda kosa, sijeda kosa, sijeda kosa. Ima li ona sijedu kosu? Sjedim s Andyjem Cohenom i on ima punu glavu sijede kose i izgleda odlično. Zašto je to za njega ok? Zbilja ne znam što bi rekla tim ljudima", rekla je glumica. Ispričala je da svi imaju neki komentar za dodati, te da nekim uvijek ima previše bora, a nekima premalo. - Čini se kao da ljudi ne žele da budemo savršeno u redu same sa sobom, kao da gotovo uživaju u tome što nas boli ovo što jesmo danas, bez obzira na to hoćemo li stariti prirodno u svojim nesavršenostima ili napraviti nešto po pitanju toga. - Znam kako izgledam, svjesna sam toga. Što bi trebala učiniti, prestati stariti? Nestati? - upitala je. Carrie Bradshaw i njezine prijateljica glamurozno će u svojim pedesetima na male ekrane stići u prosincu.