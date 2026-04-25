Sarah Jessica Parker otkrila obiteljsku tajnu: Evo kako je povezana s vješticama

Sarah Jessica Parker otkrila obiteljsku tajnu: Evo kako je povezana s vješticama
Foto: Screenshot

Parker je gostovala u popularnoj emisiji 'Znaš li tko si?', u kojoj poznati istražuju vlastito obiteljsko stablo i otkrivaju detalje iz prošlosti svojih predaka. Ono što je saznala iznenadilo je i nju i gledatelje

Holivudska glumica Sarah Jessica Parker (61) jedna je od najprepoznatljivijih figura svjetske scene. Iako je mnogi i dalje najviše pamte po ulozi Carrie Bradshaw, jedna njezina 'starija' filmska uloga danas dobiva potpuno novo, pomalo jezivo značenje.

Naime, Parker je gostovala u popularnoj emisiji 'Znaš li tko si?', u kojoj poznati istražuju vlastito obiteljsko stablo i otkrivaju detalje iz prošlosti svojih predaka. Ono što je saznala iznenadilo je i nju i gledatelje, ali i otvorilo niz pitanja o sudbini, nasljeđu i neobičnim podudarnostima.

Tijekom istraživanja otkriveno je da je jedan od njezinih predaka bio optužen tijekom zloglasnih Suđenja vješticama u Salemu - događaja iz 17. stoljeća koji i danas izaziva jezu. U tom razdoblju, u američkom gradu Salemu, deseci ljudi bili su optuženi za vještičarenje, a mnogi su završili na pogubljenju zbog straha, praznovjerja i masovne histerije koja je zahvatila zajednicu.

Povjesničari danas ističu kako su suđenja u Salemu bila rezultat kombinacije religijskog fanatizma, društvenih napetosti i straha od nepoznatog. Optužbe su se često temeljile na glasinama i osobnim sukobima, a cijena takvih optužbi bila je iznimno visoka. Upravo zato, činjenica da se ime nekog pretka povezuje s tim razdobljem nosi posebnu težinu.

Ono što ovu priču čini posebno intrigantnom jest činjenica da je Parker godinama prije tog otkrića utjelovila upravo - vješticu.

U filmu Hocus Pocus igrala je Sarah Sanderson, jednu od tri legendarne sestre vještice koje su postale simbol kulture Noći vještica. Film je s vremenom stekao kultni status, a njezin lik ostao je zapamćen po specifičnom šarmu, zavodljivosti i pomalo mračnoj, ali zabavnoj energiji koja je osvojila publiku diljem svijeta.

Zanimljivo je da je Hocus Pocus u vrijeme izlaska imao podijeljene kritike, no godinama kasnije postao je nezaobilazan dio pop-kulture, osobito u vrijeme Noći vještica. Upravo zbog toga, ova poveznica između njezine uloge i stvarne obiteljske povijesti danas djeluje još snažnije.

U trenutku snimanja, to je za Parker bila tek još jedna glumačka uloga u nizu. No nakon otkrića o vlastitom obiteljskom stablu, mnogi su počeli drugačije gledati na cijelu priču. 

Društvene mreže ubrzo su se užarile. Korisnici su dijelili isječke iz emisije i filma, povlačeći paralelu između njezine uloge i stvarne obiteljske povijesti.

'Ovo zvuči kao scenarij za film', 'Previše je podudarnosti da bi bilo slučajno', 'Kao da je sudbina odigrala svoju igru', nizali su se komentari koji su dodatno rasplamsali interes javnosti.

