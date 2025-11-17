FOTO Carrie Bradshaw tvrdi da nije operirala nos, ali neki se ne slažu: Evo kako se mijenjala

Sarah Jessica Parker će uoči dodjela Zlatnih globusa u siječnju 2026. dobiti veliko priznanje, nagradu Carol Burnett. Tijekom godina osvojila je šest Zlatnih globusa, a uloga Carrie Bradshaw u filmovima i serijama "I tek tako..." i "Seks i grad" obilježila joj je karijeru. U galeriji pogledajte kako se Carrie mijenjala.
Sarah Jessica Parker glumila je Carrie Bradshaw čak 27 godina. Ta uloga joj je obilježila karijeru, a i sama glumica je priznala da se teško oprostila od nje.
Foto: IFA Film

Foto: IFA Film
Foto: IFA Film
Prva epizoda serije "Seks i grad" emitirana je 6. lipnja 1998. godine i trajala je šest sezona.
Foto: HBO
Parker je Carrie utjelovila i u dva filmska nastavka serije.
Foto: HBO
Na male ekrane se vratila serijom "I tek tako..." koja je nastavak uspješnice, a završila je s emitiranjem ove godine.
Foto: Max/PROMO
Carrie Bradshaw je osmislila spisateljica Candace Bushnell, koja je pisala kolumnu "Seks i grad" za tjednik The New York Observer od 1993. godine.
Foto: HBO
- Carrie Bradshaw je dominirala mojom karijerom 27 godina, a mislim da sam ju ja voljela najviše od svih - napisala je na Instagramu Parker prije nekoliko mjeseci.
Foto: IMDB/screenshot
Carrie je tijekom godina postala svojevrsna ikona stila te je proslavila brojne brendove. Stil koji njeguje postao je njezin zaštitni znak, a na stil je uvijek pazila i glumica koja također obožava modu.
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
Njezine prijateljice Samantha, Charlotte i Miranda uvijek su bile "ljubavi njezina života" i centar svake priče.
Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Carrie je osim svojih prijateljica često isticala da joj je New York poput najduže veze u životu, a kroz sve serije i filmove provlači se njezina ljubav prema tom gradu.
Foto: screenshot/Youtube
Sarah Jessica Parker je bila tema nekoliko tračeva tijekom godina, a mnogi su tvrdili da je bila na operaciji nosa. Glumica to nikada nije potvrdila te je rekla da pod nož nije išla. Ipak, mnogi se ne slažu te ističu da se očite promjene vide po njezinom izgledu u prvim sezonama "Seks i grada".
Foto: CQZ
Carrie je oduvijek bila otvorena ljubavi, a Faca je bio muškarac njezina života. Obožavatelji su do samoga kraja imali podijeljena mišljenja o njemu.
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
U nastavku galerije pogledajte kako se Sarah Jessica Parker mijenjala kao Carrie Bradshaw.
