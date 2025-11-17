Obavijesti

DOBIT ĆE VELIKO PRIZNANJE

FOTO Carrie Bradshaw tvrdi da nije operirala nos, ali neki se ne slažu: Evo kako se mijenjala

Sarah Jessica Parker će uoči dodjela Zlatnih globusa u siječnju 2026. dobiti veliko priznanje, nagradu Carol Burnett. Tijekom godina osvojila je šest Zlatnih globusa, a uloga Carrie Bradshaw u filmovima i serijama "I tek tako..." i "Seks i grad" obilježila joj je karijeru. U galeriji pogledajte kako se Carrie mijenjala.
Sex And The City, Sex And The City - 2. Season
Sarah Jessica Parker glumila je Carrie Bradshaw čak 27 godina. Ta uloga joj je obilježila karijeru, a i sama glumica je priznala da se teško oprostila od nje. | Foto: IFA Film
Sarah Jessica Parker glumila je Carrie Bradshaw čak 27 godina. Ta uloga joj je obilježila karijeru, a i sama glumica je priznala da se teško oprostila od nje. | Foto: IFA Film
