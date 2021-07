Popularne četiri najbolje prijateljice i junakinje serije 'Seks i grad', ponovno su se sastale za seriju 'And just like that', ali ovoga puta bez Samanthe. Iako je produkcija strahovala da će gledateljima nedostajati lik Samanthe, postigli su nenadani uspjeh. Kako kažu, glumica Kim Cattrall (64) koja je utjelovila popularnu Samanthu dobrodošla je za drugu sezonu.

Sarah Jessica Parker (64), koja glumi Carrie je i izvršna producentica serije, a plan snimanja se itekako promijenio:

- Dosadašnja produkcija serije je postigla zapanjujući uspjeh, a budući da je odgovor obožavatelja nadasve pozitivan, izvršni producenti Michael Patrick King i Sarah Jessica Parker traže više od prvotnog plana, prema kojemu se trebalo prikazati samo 10 epizoda - rekao je izvor iz produkcije.

Uskoro će biti najavljeno i snimanje druge sezone, a poznato je i da su Kim vrata širom otvorena.

- Dame je vole i cijene i voljele bi je vidjeti u novoj seriji. Cijela poanta ove serije je pokazati kako se prijateljstva razvijaju i mijenjaju s vremenom, tako da je Kim uvijek dobrodošla ako se poželi vratiti. Da nam se jave njezini predstavnici i kažu da je na raspolaganju, produkcija bi joj odmah rezervirala prvi let za New York - objasnili su.

Serija će se emitirati na HBO Maxu, a radnja će biti svojevrsni nastavak 'Seksa i grada'.