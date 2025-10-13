Sarajevo tuguje. Od Halida se oprostili i njegovi unuci: 'Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit'

Emir Hadžihafizbegović rekao je kako je Halida poznavao više od 40 godina i da je od njega mnogo toga naučio, a najvažnije je to da treba živjeti bez predrasuda.

Obratio se i Nazif Gljiva, koji mu je napisao brojne hitove.

- Ja i Halid poznajemo se 50 godina. Dali smo sve što smo imali. Halide, dobri ljudi te ispraćaju kao nikog dosad. Ispunio si svoju misiju na dunjaluku i Allah će te nagraditi džennetskim ljepotama - rekao je.