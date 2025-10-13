Obavijesti

UŽIVO IZ SARAJEVA

Sarajevo tuguje. Od Halida se oprostili i njegovi unuci: 'Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit'

Piše Tina Ozmec-Ban, Emirat Asipi,
Sarajevo tuguje. Od Halida se oprostili i njegovi unuci: 'Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit'
Komemoracija za Halida Bešlića u sarajevskom Narodnom pozorištu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Deseci tisuća ljudi okupit će se danas kako bi se oprostili od legendarnog glazbenika. U 11 sati krenula je komemoracija, a zbog velikog interesa je na snazi i posebna prometna regulacija...

Sarajevo: Dolazak uzvanika na komemoraciju za Halida Bešlića u Narodno pozorište 02:15
Sarajevo: Dolazak uzvanika na komemoraciju za Halida Bešlića u Narodno pozorište | Video: 24sata/pixsell

KOMEMORACIJA SE PRATI NA TRGU

Građani koji nisu uspjeli ući, komemoraciju mogu pratiti i s trga. Mnogi su došli, s cvijećem u rukama, kako bi se po posljednji put oprostili od omiljenog pjevača. 

24sata
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Emir Hadžihafizbegović rekao je kako je Halida poznavao više od 40 godina i da je od njega mnogo toga naučio, a najvažnije je to da treba živjeti bez predrasuda. 

Obratio se i Nazif Gljiva, koji mu je napisao brojne hitove. 

- Ja i Halid poznajemo se 50 godina. Dali smo sve što smo imali. Halide, dobri ljudi te ispraćaju kao nikog dosad. Ispunio si svoju misiju na dunjaluku i Allah će te nagraditi džennetskim ljepotama - rekao je. 

HALIDOVI UNUCI SE OPROSTILI

Minutom šutnje je počela komemoracija za Halida Bešlića. 

Na pozornici se pojavio gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić s Halidovim unucima Lamijom i Belminom. 

- Znali smo koliko te ljudi voli. Govorio si nam da imamo na koga da budemo. Voljela bih da si još dugo sa nama. Znaš deda, mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio, ali mi smo znali. Kažu nam tako mora biti, ali mi želimo da si još uvijek tu. Volimo te tvoji Lamija i Belmin - rekla je Lamija. 

- Njegov glas, pjesma pratila nas je kroz svaku životnu situaciju. On je bio simbol Sarajeva, bio je uvijek skroman, uvijek svoj i uvijek čovjek. Bio je spoj između prošlosti i budućnosti. Sarajevo je izgubilo Halida, ali on ostaje u svakoj uspomeni i toploj riječi. Izražavam saučešće za sve što je bio i za sve što će ostati. Neka je vječni mir tvojoj čistoj i plemenitoj duši - rekao je Avdić.

TAKSISTI VOZE BESPLATNO

Sarajevski taksisti odlučili su da će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja Bare, kako bi Halid bio ispraćen onako kako zaslužuje, okružen onima koji su ga voljeli.

- Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i Sarajevo taksi su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku. Odlučili smo da tko god krene na dženazu, imat će besplatnu vožnju - rekao je Enver Sljugić, predsjednik Sarajevo taksija, za Avaz.ba prije nekoliko dana. 

Napomenuo je kako će na taksijima biti Halidova fotografija. 

24sata
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
NEUTJEŠNE ZVIJEZDE

Mnogi Halidovi suradnici došli su na komemoraciju legendarnom glazbeniku u Sarajevo. 

24sata
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
24sata
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

