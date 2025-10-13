Obavijesti

TUŽAN PRIZOR NA KOMEMORACIJI

Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći

Piše Sara Študir,
Foto: screenshot/Youtube

Na komemoraciji održanoj u čast Halida Bešlića bilo je mnogu njemu bliskih ljudi, no njegova voljena supruga Sejda nije mogla biti tamo

Sejda, supruga Halida Bešlića, zbog bolesti nije mogla nazočiti komemoraciji u njegovu čast, javlja Telegraf. Komemoracija u spomen na preminulog pjevača narodne glazbe održana je danas u 11 sati u sarajevskom Narodnom pozorištu.

ŽERA JE ZAPJEVAO NJEGOV HIT FOTO Emotivna komemoracija: O Halidu pričali njegovi bližnji, mnogi nisu mogli sakriti suze...
FOTO Emotivna komemoracija: O Halidu pričali njegovi bližnji, mnogi nisu mogli sakriti suze...

U prvim su redovima sjedili članovi glazbenikove obitelji, uključujući njegovog sina Dinu te unuke Lamiju i Belmina, no stolica s natpisom 'Sejda Bešlić' nažalost je ostala prazna. Halidova supruga teško je bolesna, a liječila se u istoj bolnici kao i on, u sobi do svog umirućeg supruga. Kasnije je jedan izvor za Blic potvrdio kako je napustila bolnicu nakon pjevačeve smrti te da se oporavlja.

Foto: Nidal Šaljić

Jedan od najemotivnijih trenutaka na komemoraciji bio je kada su se na pozornicu popeli Halidovi unuci blizanci, a malena Lamija održala govor koji je mnoge rasplakao. Svom je preminulom djedu poručila kako bi i ona i brat željeli da je još uvijek s njima te da ga vole.

NA KOMEMORACIJI 24SATA U SARAJEVU Govor koji je rasplakao mnoge! Evo što je Dino Merlin ispričao o Halidu
24SATA U SARAJEVU Govor koji je rasplakao mnoge! Evo što je Dino Merlin ispričao o Halidu

Komemoraciji su, osim obitelji, prisustvovali i njegovi prijatelji i kolege. Pjevač Dino Merlin okupljene je posebno dirnuo emotivnim govorom, a Dražen Žerić Žera, član benda 'Crvena jabuka', izveo je njegovu pjesmu 'Čardak'.

U GAZI HUSREV-BEGOVOJ DŽAMIJI FOTO Nevjerojatni prizori iz Sarajeva: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića
FOTO Nevjerojatni prizori iz Sarajeva: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića

Od pjevača koji je preminuo prošli tjedan u 72. godini života oprostili se se mnogi kolege na društvenim mrežama, ali i vjerni obožavatelji koji su njemu u čast organizirali okupljanja diljem regije. 

