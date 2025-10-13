Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći

Sejda, supruga Halida Bešlića, zbog bolesti nije mogla nazočiti komemoraciji u njegovu čast, javlja Telegraf. Komemoracija u spomen na preminulog pjevača narodne glazbe održana je danas u 11 sati u sarajevskom Narodnom pozorištu.

U prvim su redovima sjedili članovi glazbenikove obitelji, uključujući njegovog sina Dinu te unuke Lamiju i Belmina, no stolica s natpisom 'Sejda Bešlić' nažalost je ostala prazna. Halidova supruga teško je bolesna, a liječila se u istoj bolnici kao i on, u sobi do svog umirućeg supruga. Kasnije je jedan izvor za Blic potvrdio kako je napustila bolnicu nakon pjevačeve smrti te da se oporavlja.

Foto: Nidal Šaljić

Jedan od najemotivnijih trenutaka na komemoraciji bio je kada su se na pozornicu popeli Halidovi unuci blizanci, a malena Lamija održala govor koji je mnoge rasplakao. Svom je preminulom djedu poručila kako bi i ona i brat željeli da je još uvijek s njima te da ga vole.

Pokretanje videa... 04:16 Komemoracija za Halida Bešlića ispred Narodnog pozorišta | Video: 24sata/pixsell

Komemoraciji su, osim obitelji, prisustvovali i njegovi prijatelji i kolege. Pjevač Dino Merlin okupljene je posebno dirnuo emotivnim govorom, a Dražen Žerić Žera, član benda 'Crvena jabuka', izveo je njegovu pjesmu 'Čardak'.

Od pjevača koji je preminuo prošli tjedan u 72. godini života oprostili se se mnogi kolege na društvenim mrežama, ali i vjerni obožavatelji koji su njemu u čast organizirali okupljanja diljem regije.