Na komemoraciji održanoj u čast Halida Bešlića bilo je mnogu njemu bliskih ljudi, no njegova voljena supruga Sejda nije mogla biti tamo
Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći
Sejda, supruga Halida Bešlića, zbog bolesti nije mogla nazočiti komemoraciji u njegovu čast, javlja Telegraf. Komemoracija u spomen na preminulog pjevača narodne glazbe održana je danas u 11 sati u sarajevskom Narodnom pozorištu.
U prvim su redovima sjedili članovi glazbenikove obitelji, uključujući njegovog sina Dinu te unuke Lamiju i Belmina, no stolica s natpisom 'Sejda Bešlić' nažalost je ostala prazna. Halidova supruga teško je bolesna, a liječila se u istoj bolnici kao i on, u sobi do svog umirućeg supruga. Kasnije je jedan izvor za Blic potvrdio kako je napustila bolnicu nakon pjevačeve smrti te da se oporavlja.
Jedan od najemotivnijih trenutaka na komemoraciji bio je kada su se na pozornicu popeli Halidovi unuci blizanci, a malena Lamija održala govor koji je mnoge rasplakao. Svom je preminulom djedu poručila kako bi i ona i brat željeli da je još uvijek s njima te da ga vole.
Komemoraciji su, osim obitelji, prisustvovali i njegovi prijatelji i kolege. Pjevač Dino Merlin okupljene je posebno dirnuo emotivnim govorom, a Dražen Žerić Žera, član benda 'Crvena jabuka', izveo je njegovu pjesmu 'Čardak'.
Od pjevača koji je preminuo prošli tjedan u 72. godini života oprostili se se mnogi kolege na društvenim mrežama, ali i vjerni obožavatelji koji su njemu u čast organizirali okupljanja diljem regije.
