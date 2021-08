Regé-Jean Page (31) odlaskom iz serije 'Bridgerton' izazvao je pravu pobunu. Slomio je mnoga srca kada je objavio da se ne vraća u drugu sezonu serije. Publika tada, uključujući poznate osobe poput Kim Kardashian i Dionne Warwick, javile su se i rekle da su potpuno zbunjene, čak i neutješne.

POGLEDAJTE TRAILER ZA SERIJU:

Ipak, ovaj slavni glumac često se obožavateljicama, svojim golišavim fotografijama na društvenim mrežama, iskupi za odlazak iz serije. Pa je tako, sada objavio fotografiju koja je u svega nekoliko dana skupila gotovo milijun lajkova na Instagramu.

Naime, glumac je pozirao u krevetu bez majice, a prizorom je užario ovu društvenu mrežu. Brojne pratiteljice nisu propustile priliku pohvaliti njegov izgled.

- Što je ovo? Uspjela sam te preboljeti i onda objaviš ovakvu fotografiju- napisala je jedna od pratiteljica koja je na komentaru skupila gotovo tisuću lajkova.

- Kako da mirno zaspim nakon ovoga prizora?- napisala je druga pratiteljica.

Naime, obožavateljice su bile i znatiželjne pa se nisu libile pitati tko je njihovog miljenika uslikao. Nažalost, ostale su bez odgovora.

Prisjetimo se, Regé-Jane najavljuje nove uloge u visokobudžetnim filmovima, a navodno mu se smiješi i uloga Agenta 007, no on se na to boji i pomišljati.