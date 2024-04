Saša i Dejan Matić unatoč mani odgajani su strogo: Roditelji su nas učili da budemo samostalni

Rođeni smo u Bihaću, odrasli smo u Drvaru. Mislim da smo imali najljepše djetinjstvo, uvijek smo bili okruženi društvom. Bili smo omiljeni u društvu. Mi, ustvari, sve možemo, tako su nas roditelji usmjeravali, ispričao je početkom prošle godine glazbenik Saša Matić (45), pravoga imena Aleksandar, za Blic TV. Zajedno s bratom Dejanom čini najpopularniji blizanski par na ovim prostorima, a obojica imaju uspješnu i samostalnu karijeru.

Glazbeno talentirani blizanci rođeni su 26. travnja 1978. godine, kad ih je majka Dragica rodila već u šestom mjesecu trudnoće. Nakon preranog rođenja u Bihaću, premješteni su u jednu zagrebačku bolnicu gdje su bili smješteni u inkubator. Iako su rano rođeni, bili su zdravi, ali nakon nekoliko dana boravka u inkubatoru, obojica su izgubila vid. Nikad nije utvrđeno radi čijeg propusta, no navodno je kriva medicinska sestra.

- To je nepažnja. Sada, koga... Nisam nešto išao u detalje i raspitivao se čija. Je li liječnik, je li medicinska sestra, nisam ulazio u to. A da je bila nepažnja, bila je - ispričao je Dejan jednom prilikom, a na gubitak vida osvrnuo se i njegov brat.

- Oni su htjeli na nama raditi nekakve eksperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi - rekao je Saša jednom i dodao da ne voli razgovarati o toj temi i da "ne bi dao ovaj život ni za što na svijetu".

Roditelji su im bili strogi

Iako su radi tuđe krivice dobili doživotnu manu, braća nisu dopustila da ona utječe na njih.

- Roditelji su nas učili da budemo samostalni. Bili su stroži, nego što je trebalo, ali to je bolje. Nije bilo šanse da se legne navečer, a da sam ja razbacao stvari. Znalo se gdje se slaže što, gdje što ide. Imali smo kućni red koji smo poštovali - rekao je Saša za Blic, a onda ispričao anegdotu s ocem.

- Kod nas ništa nije bilo on to ne može, može, kako ne. Kaže Zoran, tata: 'Hajdemo složiti taj džemper, majicu, ne valja, ponovo' - prisjetio se.

Kod tate Zorana se znao red

Tata Zoran je 1989. godine otišao u Švicarsku i nije puno vremena provodio s njima i njihovom majkom.

- A kad je tu, on nam sve poremeti. Ako smo navikli da spavamo u podne, kad on dođe ustaje se u devet. Kad dođe na odmor, naše prvo pitanje je bilo: 'Kad odlaziš' - ispričao je Saša.

Rođeni glazbeni talenti

Rođeni s apsolutnim sluhom, Dejan i Saša završili su glazbenu školu, u kojoj su bili omiljeni đaci.

- Svirao sam klavir najbolje na svijetu. Kad navježbam, to je bila interpretacija za visoku ocjenu. Kad smo upisali glazbenu gimnaziju, trojica prijatelja su se 'pobili' tko će sjediti s nama. Bili smo duhoviti - priznao je Saša, ali jednom je objasnio da je skoro pao razred.

- Profesor mi kaže da ću ponavljati, jer nemam pojma gradivo. Ja sam ga uvjeravao da neću. Sjednem, proučim lijepo ispitni program i u lipnju, u zbornici glazbene škole, lijepo piše: 'Aleksandar Matić, nagrada za najbolje interpretiran ispitni program u cijeloj glazbenoj školi - otkrio je Saša za Kurir.

Nakon glazbenog obrazovanja, obojica su izgradila karijere i izbacili mnoštvo hitova, iako je Saša na estradu kročio nešto ranije od brata.

- Meni je drago što je Sale prvi počeo i dvije godine prije mene izašla je 'Maskara'. Čovjek je napravio revoluciju i trebalo je odvojiti Dejana i Sašu Matića. Kada sam došao na scenu meni je prvi cilj bio da ne osramotim brata, ali mislim da sam imao malo teži put - priznao je Dejan za Grand.

Publika ih voli slušati u duetu

Zajedno su nastupili prije godinu dana u Beogradskoj areni, kad je Saša imao svoj veliki koncert. Dejan je imao ideju da mu 'upadne' na binu, a publika je bila oduševljena, kao i njegov brat.

- Dejan i ja smo u samom djetinjstvu jako slični bili i onda nas je poslije valjda život odveo na različite strane i to je bio jedini period života gdje sam ja, da kažem, bio malo više tužan, da ne kažem nesretan. Moj brat živi u Beču s obitelji, karijera mu funkcionira iz Srbije - priznao je Saša.

Obojica su u sretnim brakovima

Iako ne žive u istim gradovima, glazbenici imaju neraskidivu blizansku vezu. Osim karijera, izgradili su i svoje obitelji. Saša je od 2003. godine u braku sa suprugom Anđelijom, a zajedno su dobili dvije kćeri.

- Obitelj je nešto najsvetije za mene, oduvijek sam bio mišljenja da se svaki odnos mora njegovati da bi bio uspješan. Vrijeme sa suprugom je vrijeme kad odlazimo u neki naš svijet pun pažnje, razumijevanja i ljubavi. Još se trudim osvojiti je kao kad je sve počelo, a ona tako lako uspijeva da se svaki dan ponovo zaljubim u nju kao da je prvi put - izjavio je jednom Saša.

Dejan se 2012. godine vjenčao sa suprugom Jelenom, a u braku su dobili dva sina.

- Supruga je stalno s njima i već su malo oguglali na njen povišen ton. Uspio sam i ja izgraditi autoritet, a kako mi je to pošlo za rukom, ne pitajte me, ni sam ne znam. Nema kod mene nikada povišenog tona. Napravio sam sistem nagrade i kazne, to drugo u rijetkim trenucima. Kad ih ja kaznim, to znači da su baš prevršili svaku mjeru - iskreno je ranije rekao Dejan.