Marcus i Martinus ekskluzivno za 24sata: 'Baby Lasagna je baš odličan! Samo neka se zabavlja'

Djevojčice su vrištale za njima, tražile njihov autogram, fotografirale se s njima... Priča je to o Marcusu i Martinusu Gunnarsenu, braći blizancima koji od djetinjstva nastupaju, a u svibnju će predstavljati Švedsku na Eurosongu, upravo u Malmöu. Nije to mala stvar za ove identične blizance koji imaju tek 22 godine, te nam odmah na početku razgovora poručuju 'pod stresom smo'. Jasno je, kako ne bi bilo, kada predstavljaju Švedsku, zemlju domaćina ove godine, i to baš na 50. godišnjicu otkako su najpoznatiji Šveđani u glazbenom svijetu, a i šire, ABBA, osvojili upravo to natjecanje.

Usto, prvi je to put ikada da Švedsku na Eurosongu predstavljaju - Norvežani. Na naše pitanje kako je uopće do toga došlo, brzo stavljaju prst na usta i kažu 'ššššš! Tajna je da smo Norvežani!'.

Naravno da to kažu kroz smijeh i naravno da svi znaju da su vrlo popularan norveški pop duo. Pa čak im je i sam norveški premijer čestitao na pobjedi na Melodifestivalenu, švedskoj inačici 'Dore', odnosno izbora za pjesmu koja će ih predstavljati na Eurosongu.

Foto: Claudio Bresciani/TT/REUTERS

- Pa, nadamo se da ćemo barem od Norvežana dobiti 12 bodova - smiju se. Ali kako su uopće dva simpatična Norvežana završila na natjecanju u Švedskoj? Nije ni u drugim zemljama, pa tako ni u Hrvatskoj, neobično da pjevači odlaze u susjedne zemlje okušati svoje glazbene sposobnosti. Ove se godine tako u Srbiji za pjesmu za Eurosong natjecala Martina Vrbos, inače hrvatska pjevačica koja živi i radi već nekoliko godina u Srbiji.

Počeli iznova u Švedskoj

Marcus i Martinus otišli su susjedima također prije nekoliko godina, kada su tijekom pandemije Covida-19 zaključili da žele okrenuti novi list i napraviti korak dalje. Naime, u Norveškoj su ih i dalje gledali kao dječje i 'teen' zvijezde.

- Počeli smo iznova u Švedskoj. Htjeli smo pokazati da smo odrasli - kažu nam. Dodaju kako je prijava na Melodifestivalen bila 'prirodan korak' za njih, i to puno prirodniji nego da su se prijavili za Melodi Grand Prix, kako se to natjecanje za predstavnika na Eurosongu zove u Norveškoj.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Za razliku od Martine Vrbos, koju nije publika baš mazila te se našla pod udarom brojnih kritika jer kao Hrvatica želi predstavljati Srbiju na Eurosongu, mlada braća taj problem u Švedskoj nisu imala. Baš naprotiv!

- Ma jako je cool da predstavljamo Švedsku, ja se cijeli naježim od toga! Švedska nas voli i imamo baš puno podrške - kaže jedan od braće te dodaje kako im je pokoji savjet dala i dvostruka pobjednica, ujedno i prošlogodišnja, Loreen!

- Pričali smo s njome, rekla nam je da voli našu pjesmu i da samo budemo takvi kakvi jesmo i na Eurosongu - kažu te otkrivaju kako su skoro oni prošle godine predstavljali Švedsku jer su upravo na Melodifestivalenu završili drugi, iza Loreen. Tada su se i upoznali.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Ali prije Eurosonga ima još puno posla za odraditi. Među njima je bilo i nekoliko PrePartyja, a na onom u Madridu upoznali su i hrvatskog predstavnika, Baby Lasagnu. Zajedno su zaplesali njegov viralni ples, sve se, jasno, proširilo i društvenim mrežama... Za umaškog glazbenika, inače pravog imena Marko Purišić, Marcus i Martinus imaju samo riječi hvale. Njegova pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' im je i jedan od favorita.

'Baby Lasagna nam je favorit!'

- Nismo još stigli poslušati preostalih 36 pjesama. Poslušali smo Hrvatsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolsku... A favoriti? Aha, pa Hrvatska, Nizozemska, Švicarska je jako zanimljiva - nabraja jedan od njih, dok sjedi na podu u dnevnom boravku naslonjen na kauč. Njegov brat blizanac na to mu dobacuje: 'Dobro, ne moraš sad sve zemlje nabrajati'. Smiju se te dodaju: 'Da, i Švedska nam je favorit!'

Bilo bi čudno da nije!

- Ma ima puno toga ove godine, unikatni su stilovi, sve je jako 'cool' - dodaju. Baby Lasagni poručili su samo jednu stvar - da se dobro zabavi.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Vidjeli smo ga kako nastupa i izgleda jako samouvjereno na pozornici. Treba se samo zabaviti i biti svoj. Neka nastavi raditi ono što radi, to mu odgovara. Kada si na tako velikoj pozornici, počneš previše razmišljati o svemu. No ljudi su došli čuti tvoju pjesmu. Samo se trebaš fokusirati na to i zabaviti se - kažu i dodaju kako jedva čekaju da Baby Lasagnu vide na pozornici Malmöu.

Nogomet zaigrali s Dinamovcima na Maksimiru

A kako se oni za sve pripremaju? Imaju li vremena za hobije? Kako kažu, kada trebaju mira, vrate se u roditeljski dom, u malom mjestu u Norveškoj, i tu 'pune baterije'. Upravo od tamo su nam se i javili. Nakon svega što će odraditi taj dan, svih obaveza koje imaju za Eurosong, čeka ih uživanje. Nogomet.

- Evo za tri sata imamo trening - kažu te ne propuštaju priliku da progovore malo više o svom najdražem hobiju.

- Mi igramo u trećoj nogometnoj ligi u Norveškoj, a kada god smo na putu, pokušavamo negdje malo trenirati - dodaju. A to i sami znamo jer su dečki 2018. godine zaigrali nogomet i na zagrebačkom Maksimiru. Bio je to dan nakon njihovog rasprodanog koncerta u Domu sportova, a na Maksimiru su odigrali utakmicu s Dinamovom U-16 momčadi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pitamo ih prate li i hrvatske nogometaše. Pa kako ne bi pratili, a kao pravi ljubitelji nogometa jedno im je ime palo na pamet - Luka Modrić.

- On je velika legenda i jako je teško ne reći njegovo ime. Hrvatska ima odličnu reprezentaciju, i mislimo da su jako podcijenjeni. Želimo im svu sreću na Euru - poručili su.

A čini se kako im je zajednička ljubav prema glazbi, a i hobijima, upravo 'ono nešto' što pomaže u stresnim situacijama. Od svoje 10. godine - rade.

I sestra Emma krenula u glazbene vode

Puno toga u životu su do sad već žrtvovali zbog svoje karijere, no kažu nam da ni za čime ne žali.

- Kad su svi naši prijatelji bili doma ili se družili negdje, mi smo putovali i radili. Morali smo puno toga žrtvovati, ali volimo naš život, lijepo nam je - kažu. Zasigurno je lakše sve to podnijeti kada imaš obitelj uz sebe, no Marcus i Martinus priznaju da nije uvijek sve 'med i mlijeko' te da se, kao i sva druga braća, znaju nekada posvađati.

Foto: UNIVERSAL MUSIC GROUP

- Ma, ipak nam je lakše zajedno. Slično razmišljamo, dobro se znamo i ne, ne bismo tražili nekog drugog za suradnju - slažu se. Nedavno je u glazbene vode ušla i njihova mlađa sestra Emma. A koga bolje pitati za savjet nego svoju stariju braću koja već imaju dosta iskustva!

- Da, traži nas savjete oko nastupa, uvijek smo tu za nju. Prije par dana nas je pitala što mislimo o njenoj novoj pjesmi, uvijek smo iskreni s njom. I mi nju tražimo savjete, pitamo je da posluša pjesme koje još nismo objavili - kažu, no ističu da Emma nije njihov najveći kritičar. To je tata Kjell-Erik, koji prati dečke na koncertima te je dio njihovog menadžmenta. Čini se da su dečki odlučili se malo 'ispuhati' pa su prije Melodifestivalena rekli da će obrijati glavu svom ocu ako pobijede. Što i jesu, a onda su snimku cijelog šišanja objavili i na TikToku.

Pitali smo ih je li tati već narasla kosa.

- Ne, ne, i dalje je ćelav! Tako će i ostati - kažu kroz smijeh.

Njihova pjesma i danas najslušanija ikad u Norveškoj

Eurosong je sve bliže, ali Marcus i Martinus, naravno, neće stati samo na tome. U planu su već i druge stvari.

- Radimo na albumu i objavit ćemo ga na Eurosonga. To nam je prvi album nakon pandemije Covida-19, a čeka nas i turneja - otkrivaju te dodaju kako se žele ponovno vratiti u Hrvatsku. No, prema informacijama koje su nedavno objavili, čini se kako će obožavatelji iz Hrvatske ipak morati putovati van države kako bi poslušali ovaj duo te 'potegnuti' barem prema Ljubljani, Budimpešti ili Beču.

Foto: UNIVERSAL MUSIC GROUP

Marcus i Martinus proslavili su se kada su prvi put nastupili na norveškom natjecanju Melodi Grand Prix Junior, odnosno na natjecanju za predstavnika Norveške na dječjem natjecanju za pjesmu Eurovizije. Tada su se proslavili diljem Skandinavije, a brzo se za njih pročulo i diljem Europe i šire. Svoj prvi album 'Hei' objavili su 2015. godine te je odmah završio na prvom mjestu na norveškim ljestvicama. Na tom se albumu našla i pjesma 'Elektrisk' koja dan danas drži rekord za najslušaniju pjesmu u Norveškoj ikad.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Godinu dana kasnije izašao je i 'Together', njihov prvi album na engleskom jeziku, na kojem su se našle pjesme koje su Marcus i Martinus napravili u suradnji s drugim slavnim zvijezdama. Među njima je bila i glazbena skupina Madcon, svima dobro poznata po pjesmi 'Beggin', a s kojom su blizanci snimili pjesmu 'Girls'. Upravo su zbog ove pjesme postali popularni među obožavateljicama, koje čak i danas ostavljaju komentare ispod pjesme te pišu kako su kao mlađe 'bile zaljubljene' u njih. Ista pjesma danas na YouTubeu broji čak 167 milijuna pregleda. Potom su, 2017. godine, izbacili i album 'Moments'. Ova dva albuma nisu bila ništa manje uspješna od prvog te su također neko vrijeme držali prva mjesta na ljestvicama.

Blizanci su 2017. godine osvojili i Kids' Choice Award, koju dodjeljuje Nickelodeon, u kategoriji najdraže glazbene zvijezde iz Norveške. Te godine je snimljen i film o njihovoj karijeri, 'Sammen mot drømmen'. Da su ih prepoznali izvan Europe govori i to da su nastupali uz slavnog Jasona Derula.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osim toga su punili brojne dvorane, a nastupali su i na dodjeli Nobelovih nagrada u Oslu. Marcus i Martinus osvojili su srca gledatelja švedskog 'Masked Singera' 2022. godine. Iako do samog kraja nitko nije znao o kome je zapravo riječ, dečki su pobijedili te tako opravdali status svjetskih zvijezda, a nema sumnje da će isto napraviti i na ovogodišnjem Eurosongu.