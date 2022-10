Saša i Tihana 13 godina su se susretali dok nisu shvatili da su suđeni: 'Bio je vrlo šarmantan'

Kao što sam ga 1975. na Hvaru gledala sa strahopoštovanjem - tako ga i danas promatram, ali s poštovanjem, rekla nam je u početkom ove godine Tihana Harapin Zalepugin (71), kada je sa suprugom Sašom Zalepuginom (91) proslavila 30 godina braka.

Upoznali su se 1975. na Hvaru, a vjenčali 1992. Pri prvom upoznavanju bili su udaljeni svega desetak centimetara, ali nisu odmah shvatili da je 'to-to'. Život ih je spajao čak 13 godina.

Foto: Privatni album

- Za razliku od dana kad smo se upoznali, nema više straha, jer on je tu, uz mene i moj. Nekako mi se čini da taj osjećaj gaji i on prema meni. Ponekad mi ničim izazvan izgovori takav kompliment, da ostanem bez teksta - pričala nam je Tihana.

Tih dugih 13 godina živjeli su svoje živote, ali uvijek s nekim čudnim osjećajem kada bi u društvu bili jedno uz drugo, bilo poslovno ili privatno. Kao da se nisu usudili prerano učiniti korak, koji je bio neminovan. Nisu ubrzavali, nisu bili nestrpljivi. Lagano su se približavali trenutku konačnog zajedništva. Znala je da se Saša bavi radiestezijom. I kad su se pojavili problemi sa zdravljem, pozvala ga je doma, da viskom vidi gdje spava.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Susjedi je rekla "Pozvat ću tog Zalepugina da mi pregleda stan ma što se potom dogodilo". Saša je, naime, slovio za velikog šarmera i ženskara. Došao joj je doma, vidio da spava na čvoru, preselio je na drugo mjesto i otišao. A onda je Tihana s prijateljicom otišla na večeru u kineski restoran, u koji je Saša dolazio svaku večer. Sjedio je za susjednim stolom i pogledi su im se sreli.

Foto: Privatni album

- Napokon sam shvatila 'to je to', a i on je u meni vidio da sam 'ja ta'. Drugi dan me nazvao i pitao hoću li ga pozvati doma jednom, kad budem zdrava. Pozvala sam ga u jedan četvrtak, a on je ostao do danas - govorila je naša najpoznatija modna agentica početkom godine. Ovih dana je neutješna jer je u nedjelju ujutro njezin suprug Saša imao moždani udar. Kako je potvrdila za 24sata, novinar i urednik kultnog 'Nedjeljnog popodneva' u induciranoj je komi.

- Istina je, ali nisam u stanju pričati. Nisam spremna... molim se da se izvuče - rekla je uplakana Tihana.

Foto: Privatni album

