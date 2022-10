Saša Zalepugin je u induciranoj komi, imao je moždani udar

Saša Zalepugin (91) jutros je imao moždani udar. Novinar i urednik kultnog "Nedjeljnog popodneva" u induciranoj je komi. Vijest nam je potvrdila njegova supruga Tihana Harapin Zalepugin.

- Istina je, ali nisam u stanju pričati. Nisam spremna... molim se da se izvuče - rekla je uplakana Tihana.

U skladnom braku su 30 godina. Prvi put su se ugledali 1975., na Hvaru na jednoj reviji. U toj masi djevojaka, Tihana mu je odmah nekako ‘zasvijetlila’ kao najjača i najsvjetlija žaruljica. No, bio je zauzet i nije htio napraviti neki korak koji bi ga blamirao u njezinim očima.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Gledali su se i to je bilo to. Sve dok jednog dana 1988. godine Tihana zbog jakih bolova koji su je mučili nije pomislila kako bi bilo dobro da Saša, koji se tad već vrlo ozbiljno bavio radiestezijom, viskom ‘pogleda’ njeno mjesto spavanja. Saša je došao, sve sredio, a samo koji dan kasnije pitao ju je kad će ga jednom pozvati na kavu. Došao je jedan četvrtak i ostao do danas. Zaprosio ju je na Ibizi.

Tihanu danas nitko ne može umiriti. Plače i moli se da ne ostane bez ljubavi svog života, da već sutra u jutro uđe u bolnicu i čuje optimistične vijesti. .

