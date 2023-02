Saša je hladna prema Bojanu, a gledatelji se našalili: 'Gleda ju u oči i diše, sram ga i stid bilo'

U jučerašnjoj epizodi 'Braka na prvu' Saša Đorić (31) je i dalje bila hladna i odrješita prema Bojanu Mrđenoviću (39).

- Pusti me da uživam u svom miru i nemoj uzdisati - govorila je dok se Bojan smijao i komentirao kako ne smije ni disati.

Saša i Bojan dobili su pitanja od eksperata kako bi se bolje upoznali, ali Saša nije bila zainteresirana ni za što tako da je prepustila Bojanu da prvi odgovori na sva pitanja da bi potom zaključila kako je Bojanova najveća kvaliteta to što je poslušan.

Foto: RTL

Na kraju je Bojanu dala do znanja da se neće moći nositi s njezinim karakterom, na što ju je on uvjeravao da se već imao prilike družiti sa sličnim karakterima. Saša je nastavila vikati na njega te mu davati do znanja da se ne druži s takvim osobama kao što je on dok Bojanu nikako nije bilo jasno zašto stalno viče na njega.

Foto: RTL

- Želim da rezoniraš neke stvari. Neko gradivo se prolazi nekoliko puta dok se ne utvrdi i ne nauči. Naporno bi mi bilo da si mi emotivni partner ili da se družimo na dulje staze, kao i s rođenim bratom - zaključila je Saša.

Sašino hladno ponašanje prema Bojanu izazvalo je brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi su se našalili te poručili Bojanu da 'pobjegne'.

- Bježi Bojane i ne okreći se - napisao je jedan gledatelj i nasmijao mnoge.

- Blago kući koju ta zaobiđe - našalila se jedna korisnica društvenih mreža.

Foto: Facebook/Screenshot

- Jel Bojan živ, zna li se šta? - napisao je gledatelj, a drugi dodao:

- Pogrešna osoba na pogrešnom mjestu.

Foto: Facebook/Screenshot

- Gleda ju u oči i diše, sram ga i stid bilo - napisao je još jedan.

Foto: Facebook/Screenshot

Tenzije između Saše i Bojana pojavile su se na dan njihovog vjenčanja, a Saša je nekoliko puta napomenula da je razočarana novim suprugom te da smatra kako se njih dvoje neće slagati.

