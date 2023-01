Saša je pred Bojana došla bosa, obitelj nije bila na vjenčanju: 'Nema veze, ovo je moj izbor'

Oči mi postanu sive ako pokušavam biti ono što nisam, rekla je Saša Đorić (31) u showu 'Brak na prvu'. Farmaceutska je tehničarka, koja trenutačno živi u Splitu, a dolazi iz Srbije. Bila je deset godina u braku i ima dijete. Svjesna je, kaže, da je jako teška osoba i ne može se pretvarati da je nešto što nije.

- Svaki put kad sam spuštala kriterije i davala šanse, taj me još više spustio - iskreno je rekla. Na vjenčanju nije imala podršku obitelji, ali to je nije pogodilo jer ionako sve u životu odlučuje sama.

Eksperti su je spojili sa Siščaninom Bojanom Mrđenovićem (39), koji se nikad nije ženio. Radio je kao konobar i veliki je avanturist, a ranije je sudjelovao u showu 'Big Brother'.

- Ako nisi sretan sam sa sobom, ako nisi zadovoljan sobom i ako se ne voliš, ne možeš to ni drugima pružiti - otkrio je Bojan koji smatra da sada točno zna što želi od odnosa i smatra da je dugoročno važnije što misli glava, a ne srce dok mu u bilo kojem odnosu najviše smeta nepovjerenje.

Romantična lokacija i zvuci morskih valova bili su idealan odabir za vjenčanje Saše i Bojana, a oboje su odlučili doći na vjenčanje bez gostiju i kumova.

- To što nemam kumu i svoju obitelj na svadbi ne doživljavam kao minus - to sam ja i to je dio mene. Ovo je moj izbor i sama stojim iza sebe - komentirala je Saša. Kad je stigao do matičara, Bojan je priznao da je uznemiren i jedva je čekao vidjeti svoju mladenku.

- Sigurno ću pasti na prvi dojam, a onda ćemo vidjeti što će dalje biti - rekao je i bio vidno oduševljen kad je vidio da njegova buduća stiže gliserom! Bojan je na prvi pogled bio oduševljen Sašom i njezinom energijom te je zahvalio ekspertima.

'Dobrodošli u show i upoznavanje mene', zaključila je kroz smijeh Saša.

