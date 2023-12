Saša Matić otkrio hoće li imati još jedan duet s Aleksandrom Prijović: 'Ona je stvarno carica!'

Saša Matić (45), glazbenik je koji je na pozornicu pred prepunom Arenom u Zagrebu stao uz svoju kolegicu Aleksandru Prijović (28). Njih dvoje tada su zajedno zapjevali duet 'Ko si ti', a pjevačica se tada prisjetila kako je u sedmom mjesecu trudnoće pjevala na njegovom koncertu.

On je već u Zagrebu rekao publici kako je Prijović dokazala da ljubav i glazba nemaju granica. Nedavno se još jednom osvrnuo na uspjeh svoje kolegice kojoj je poželio još deset punih Arena.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Aleksandru sam pomno pratio, stvarno je carica - rekao je Saša za Kurir pa se osvrnuo i na suradnju s Prijović.

- Duete neću raditi jer smatram da je dovoljan jedan, kad krenete to tako raditi više puta, to više ne bude to - objasnio je glazbenik i otkrio svoje nove glazbene planove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... saša matić i prijović | Video: 24sata Video

- Do kraja ove godine imat ću puno koncerata, ali u sljedećoj možete očekivati osmog ožujka koncert u Sarajevu za Dan žena kao i novi album na kojem radim - poručio je Saša.