Pjevačica koja je gostovala kod Prijović u Areni otkrila detalje: 'Moram vam razbiti tu iluziju'

Srpska pop zvijezda Nataša Bekvalac (43) bila je jedna od gošći na četvrtom uzastopnom koncertu Aleksandre Prijović (28). Zajedno su izvele Natašin hit 'Nikotin', a zatim je sama, dok se Prijović presvlačila, otpjevala 'Original' i 'Ponovo'.

'Spavala sam kad me zvala'

Nataša je za Kurir ispričala kako je reagirala kad ju je popularna pjevačica pozvala da bude njezin gost u Areni, uz Sašu Matića, Lepu Brenu i Jelenu Rozgu.

- Ležala sam na zadnjem sjedištu u automobilu. Spavala sam. Menadžer me je vozio i vidjela sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao manje od minute. Onako fina, kakva ona je, pitala me želim li joj biti gošća. Rekla sam: 'Želim, naravno da želim'. Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori - priznaje Bekvalac.

Atmosfera je bila 'ljubavna'

Dodala je kako je atmosfera u Areni bila 'ljubavna' i da su 'svi bili kao jedno'. Mnoge je zanimalo kako je izgledalo druženje popularnih pjevača kad su se ugasila svjetla reflektora.

- Moram ti razbiti tu iluziju. Odmah nakon nastupa smo morali krenuti jer sam ujutro već imala neke obaveze - objasnila je Nataša.