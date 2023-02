Saša napravila dramu jer joj je bilo hladno, Bojan joj ponudio jaknu, a ona ju odbila uzeti

Nakon romantičnog vjenčanja uz more Saša i Bojan dobili su malo vremena za sebe kako bi pokušali riješiti prve trzavice, no odlučili su se za šutnju i gledanje u more.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Koliko sam vidio, ništa ne skriva, ali trebat će nam neko vrijeme da ona stekne povjerenje da zna da meni može to reći i da ja znam da njoj mogu reći neke stvari - kazao je Bojan.

Foto: Tea Belak

Saša i Bojan trebali su zajedno rezati tortu, ali Saša je, nezainteresirana, prepustila taj zadatak Bojanu. On smatra da nema emocija između njih, ali im je zasad ugodno zajedno. Tijekom večeri izvlačili su papiriće s pitanjima i pokušavali doznati nešto novo jedno o drugome – o prošlosti, vezama i idealnom tipu partnera.

Bojan je ispričao kako nema uobičajeni tip te kako je svaka njegova bivša bila drugačija, ali da postoje određene stvari koja ga privlače. Saša je rekla kako Bojan nije njezin tip, ali je napomenula kako njezini prethodni izbori nisu bili dobri za njezino 'emocionalno zdravlje'.

Bojan je rekao kako se s godinama naučio biti vrlo tolerantan i da ne zna što bi se to u vezi moralo dogoditi da on ne može prijeći preko toga, dok je Saša bila vrlo direktna – prevaru nikad ne bi oprostila.

Foto: Tea Belak

- Kako on ne zna, ima 39 godina, a ja s 31 godinu znam. Pitam ga sad, za ovaj trenutak, ne kažem ja sad to što mi on mora reći i da se on mora toga držati do kraja života - kazala je Saša ljutito.

Bojan je priznao kako je prevario djevojku, ali da je zbog te pogreške naučio.

Foto: RTL

Odjednom joj je postalo hladno, no nije željela uzeti sako koji joj je nudio Bojan, već je tražila svoju košulju.

- Ne mogu trpjeti ni hladnoću, ni emocionalno nezadovoljstvo… A trpim, jednostavno, nemam kapacitet - kazala je.

Foto: Tea Belak

- Drago mi je da cura ima takav stav i gard. Zabavnije se potruditi oko nekog takvog, samo vidjet ćemo dokle će to ići - priznao je Bojan.

Bojan i Saša su nakon vjenčanja gledali zalazak sunca na rivi, a Bojan je prokomentirao da se ne može sjetiti kad je zadnji put vidio zalazak sunca, a Saša je zaključila da on nije u balansu sa prirodom.

Foto: RTL

Kako je večer odmicala, Saša je bila sve sigurnija da Bojan nije čovjek za nju. Saša je poprilično razočarana Bojanom i to ne skriva.

Jutro kod Saše i Bojana nastavilo se u istom tonu. Saša je i dalje samo pronalazila njihove nekompatibilnosti, a sad joj je zasmetalo što se Bojan ne voli rano ustajati.

Foto: Tea Belak

- Rekla sam – mu sve što kažem i sve što mislim, ne shvaćaj osobno. Nemoj doživljavati kao uvredu ili kritiku. Sve što kažem to je dio mene. Moja percepcija svijeta i ljudi je moja - poručila je Saša.

- Moram se baš potruditi - primijetio je Bojan.

Najčitaniji članci