Dario i Petra otkrili kako im je prošla prva bračna noć: 'Poslala me u svoju sobu, ali bit će bolje'

Doktorica Petra Meštrić (29) i Dario Crnković (27) vjenčali su se u 'Braku na prvu', a sada su otkrili i kako je prošla njihova prva bračna noć.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja sam završio u svojoj sobi, a ona u svojoj - započeo je Dario.

- Razumijem. Ipak će to gledati roditelji - nadodao je.

Foto: RTL

- Bilo mi je jako čudno. Nisam odmah ni primijetila da sam udana. Shvatila sam tek onda kada sam pogledala na prst. Dobila sam i poruku i pisalo je da je od moga muža - rekla je Petra koja nije skrivala osmijeh s lica pa dodala:

- Odlično je. Dobila sam super muža. Naspavala sam se - priznala je doktorica, a Dario ju je onda prekinuo:

- Poslala me u svoju sobu.

Foto: RTL

Petra je otkrila da je tek prvi dan i da je tako moralo biti.

- Večeras će biti druga priča - rekao je Dario.

Foto: RTL

Posebnu pažnju kod gledatelja, ali i okupljenih na vjenčanju privukli su Darijevi zavjeti, a koje je kasnije iskritizirala Petrina kuma Olivera Matijević, gledateljima poznata iz 'Gospodina Savršenog'.

- Da je meni neki dečko pročitao takve zavjete, okrenula bih se iste sekunde i otišla - rekla je Olivera priznavši da joj nije baš sjeo ni mladoženja, ali ni njegovo društvo.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Dario je Petri u zavjetima ponudio 'Sex on the beach'.

- Ono u čemu sam jako dobar i što ti mogu ponuditi je jedan 'Sex on the beach' pa poslije toga jedan lagani 'Orgazam'…što se koktela tiče - pokušao je biti humorističan barmen i koktel, no nije dobio reakciju kakvu je očekivao.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

