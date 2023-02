Saša sama protiv svih: Vi ste u namontiranim vezama! U većoj sam ljubavi ja sama sa sobom.

Saša je u 'Braku na prvu' došla sama na večeru, a dočekali su je Manuela i Tihomir.

- Nije mi bitno kako će ljudi doživljavati naš odnos. Iskreno ću se družiti sa svim parovima. Nije mi uopće neugodno - rekla je.

Ekspertica Iva smatra kako je Saša svojim dolaskom bez partnera pokazala hrabrost, ali i dosljednost svojih stavova. Saša nije željela previše govoriti o svom i Bojanovu odnosu, ali je otkrila kako im je otpočetka krenulo nizbrdo. Došli su Hedviga, Zoran, Lorena i Stefan koji su primijetili da su svi s parom osim Saše.

- Nije mi to bilo jasno i baš me zanimala pozadina svega toga - rekao je Stefan.

Iako su ostali kandidati bili jako znatiželjni doznati što je to toliko Sašu smetalo kod njezina partnera, ona nije željela pričati o njihovu odnosu i razlozima neslaganja.

- Smatram da sam ja sama sa sobom u većoj ljubavi nego što su svi oni skupa. Smatram da sam ja više svoja sama sa sobom nego oni što jesu ili nisu u tim njihovim namontiranim vezama - rekla je Saša.

Došao je i Bojan, a eksperti smatraju kako je ovo neugodna situacija za sve kandidate jer pokušavaju ignorirati situaciju između Saše i Bojana. Također, primijetili su kako je Saši jako nelagodno jer ima osjećaj da se ne uklapa i boji se otkrivanja cijele situacije te izbjegava uopće pogledati Bojana.

Dario je pokrenuo sa Sašom raspravu zašto je došlo do takvog odnosa s Bojanom. Saša i Bojan su oboje ostali složni da nisu u ljubavi i ne žele si trošiti vrijeme, ali Dariju nije bilo jasno kako u tako kratkom periodu znaju da ne žele ništa jedno s drugim.

- Nemam kapacitet dijeliti s nekim svoj prostor, to je možda moja slabost, Bojan nema nikakve veze s tim. Nisam emocionalno zdrava ni zrela dijeliti s nekim osobni prostor - rekla je Saša.

Kandidati su se našli uvrijeđeni Sašinom izjavom da svi oni imaju problem ako ne znaju nakon tri dana sviđa li im se partner ili ne. Ekspert Boris Blažinić smatra da se Saša namjerno izdvaja od drugih i kvari atmosferu grupe.

Saša je potom pokrenula raspravu s Darijem sviđa li mu se Petra ili ne, a Zoran nije vidio poantu tog ispitivanja jer je Petra sjedila pokraj njih.

- Imao sam osjećaj da to njezino nezadovoljstvo širi okolo, a okolo su uglavnom pozitivne energije i to mi nije odgovaralo - komentirao je Zoran dok je Saši bilo ponižavajuće to što je Dario rekao da su mu se na prvu svidjele Petrine oči i obline.

- Mi se poštujemo i ne bih se spuštala na tu razinu da pravim scene ili da Darija dovodim u neugodnu situaciju - rekla je Petra dok su eksperti komentirali kako Petra tijekom cijele drame nije govorila puno jer pokušavala ostaviti najbolji mogući dojam.

- Ona praktički pazi na svaku riječ i svaki pogled - zaključila je ekspertica Iva.

Djevojke i momci su se odvojili. Momci su pokušali od Bojana izvući što se dogodilo, ali im nije ništa više rekao od Saše. Tihomir je primijetio da se Zoran na pozitivan način promijenio od momačke, a u isto je vrijeme Manuela djevojkama pokušavala dočarati promjenu nabolje koju je osjetila u vezi sebe otkako je s Tihomirom. Dok su djevojke pričale o osjećajima, Dario je pokušavao iz momaka izvući jesu li bili intimni sa svojim boljim polovicama, ali momci su kroz šalu i smijeh prešli na drugu temu.

- Mislim da bi Marko i Andrea jedini mogli preživjeti ovaj show i ostati poslije toga - zaključio je Dario.

Kako će se dalje razvijati situacija na večeri i do kakvih će parovi zaključaka doći - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu'.

