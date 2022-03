Bivša misica i 'Pipi djevojka' Ana Sasso (59) otkrila kako je uspjela vjenčanje sa splitskim kirurgom Hrvojem Tomasovićem zadržati u tajnosti. Zajedno žive u Samoboru, a za Sasso je to bila velika promjena.

- U Samoboru sam pet godina i u početku sam imala problem s tim da se preselim, ali prilagodila sam se. Baš mi je lijepo ovdje, toliko da vam ne mogu opisati. Volim Samobor, ali ne kao Split - ispričala je Ana za Exkluziv.

Ana i Hrvoje vjenčali su se u tajnosti i o tome nisu nikoga obavijestili pa je mnoge iznenadila vijest da je Sasso opet u braku, jednom kad je to odlučila podijeliti s javnošću.

- Mi smo kao gospodin i gospođa Smith. Uspjeli smo to sakriti zato što je to bio naš dogovor, nešto naše, nismo to htjeli dijeliti, nema potrebe. Što znači papir ako se ljudi ne vole, ali mi smo i to napravili, čisto da imamo i taj papir - rekla je Ana, koja je s Hrvojem prije nego što su se vjenčali bila u izvanbračnoj zajednici koju su morali potvrditi na sudu.

Supruga je upoznala kad je došla u splitsku bolnicu zbog manjih zdravstvenih problema.

- Ja sam u to vrijeme imala tegobe, odnosno napadaje panike zbog velikog stresa. Išla sam na hitnu, a kako mi nije ništa bilo, jedan moj prijatelj mi je rekao kako za mene ima jednog doktora. I onda me odveo njemu - otkrila je Sasso.

Podsjećamo, Ana iza sebe ima dva braka, s Nenadom Bareom Teklićem i Igorom Franceschijem, a kako kaže, sad je sretnija no ikada.