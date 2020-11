Voditeljica Saucha ima novi posao: Čujem anđele. Praktičar sam rekonektivnog iscjeljivanja

Svih ovih godina druženja s anđelima, tim predivnim duhovnim bićima, neobične su se zgode događale u mom životu. Danas anđele još uvijek ne vidim, ali ih čujem i svakodnevno molim za zaštitu, piše Ljiljana

<p>Prije tri mjeseca <strong>Ljiljana Saucha </strong>(64), koja je bila dugogodišnja HRT-ova voditeljica, objavila je na društvenim mrežama kako više neće voditi 'Vijesti iz kulture'. Ta je vijest izazvala brojne komentare gledatelja.</p><p>- Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam saznala da ViK više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to 'novo normalno' jer imam do mirovine još 14 mjeseci. Vama svima koji ste pratili emisiju - hvala! - napisala je tada Saucha. HRT je obavijestio kako je riječ o uobičajenoj promjeni voditelja na malim ekranima.</p><p>Bivša voditeljica je otvorila web stranicu <a href="http://ljiljanasaucha.com/" target="_blank">ljiljanasausha.com</a> na kojoj piše da ju je traganje za duhovnim vrednotama dovelo do Radionice s anđelima te da je postala praktičar rekonektivnog iscjeljivanja i rekonekcije.</p><p>- Tragajući za smislom postojanja put me doveo na Radionice s anđelima spisateljice, prevoditeljice i pjesnikinje Zdenke Andrijić. Prvi susret dogodio se u nedjelju 10.rujna 2006. Svih ovih godina druženja s anđelima, tim predivnim duhovnim bićima, neobične su se zgode događale u mom životu. Danas anđele još uvijek ne vidim, ali ih čujem i svakodnevno molim za zaštitu. Anđeli su ti koji su me doveli i do Rekonektivnog iscjeljivanja Erica Pearla - piše u objavi Sauche na web stranici. </p><p>Ljiljana je pozvala sve ljudi koji imaju iskustva s izvantjelesnim susretima i iskustvima, razgovorima s anđelima i drugim porukama s 'one strane', da joj napišu, a ona će ih onda objaviti. </p><p>- Radujem se što s vama, poštovani posjetitelji ovih stranica, mogu podijeliti ono što me zanima, veseli i zaokuplja nekoliko posljednjih godina. Traganja za duhovnim vrednotama i dobrotom koja nam je dana rođenjem - piše Saucha. </p>