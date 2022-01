Na današnjoj presudi Alsin Levent osuđen na tri godine i tri mjeseca zatvora jer je pijan skrivio tešku prometnu nesreću u kojoj je život izgubio kralj narodne glazbe Šaban Šaulić i njegov klavijaturist Mirsad Kerić. Nakon presude se oglasila Gordana Šaulić, supruga preminulog pjevača.

Udovica je uz sina Mihajla i kćer Sanelu prisustvovala suđenju.

- Tužni smo i razočarani poslije svega, ne zbog visine kazne jer smo od početka znali da njemački zakoni ne predviđaju dugogodišnji zatvor za ovakvo nedjelo. Naša nesreća je jer nakon tri godine nismo vidjeli ni trunku kajanja u tom čovjeku koji je uzeo dva života i dvije obitelji zavio u crno - rekla je nakon presude za Blic.

Levent je ispred lica tijekom suđenja cijelo vrijeme držao knjigu kako ne bi vidio lica obitelji.

- Očekivali smo poslije svega da u njemu vidimo makar trunku ljudskosti, ali to se nije dogodilo. Sudac i tužitelj su profesionalno odradili svoj posao i zbog toga smo im zahvalni i upućujemo veliku zahvalnost svima onima koji su nam od tragedije do sad pružali podršku i suosjećali sa našim bolom, a to su milijuni ljudi širom svijeta. Ponosni smo jer Šaban za njih nije i neće biti zaboravljen - dodala je.

Za kraj je rekla da bol za njih nikada neće nestati, ali im je drago što je jedan dio toga napokon gotov.

- Ovim se stavlja točka makar na jednu agoniju koja nas prati još od tog kobnog 17. veljače, ali bol i tuga za izgubljenim životom supruga, oca i djeda ostaje zauvijek kao dio naših života - rekla je supruga preminulog pjevača.

Oglasio se i kum pjevača, Slobodan Stojadinović, koji je tijekom nesreće sjedio iza Šaulića i zadobio teške tjelesne ozlijede. On nije mogao prisustvovati suđenju, a vijesti o presudi su ga šokirale.

- U šoku sam. Nisam mogao prisustvovati suđenju. Imao sam izuzeće. Ne znam što da vam kažem. Očekivao sam najstrožu kaznu. Da bude primjer svima pa i nama kako bi se trebali ponašati u prometu i da trebamo voditi računa o svemu. Tuga do neba - rekao je ukratko za Blic.