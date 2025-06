'Savršena' Mia zaljubila se u Maldive, a ronila je i s morskim psima: 'To je da ti srce stane...'

Miu Miškulin gledatelji su imali prilike upoznati u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog', a lijepa studentica marketinga i komunikacija iz Rijeke pokazala je sada kako uživa na magičnim Maldivima. Otkrila je i da se okušala u ronjenju s morskim psima.

Foto: Instagram

- Ronjenje s morskim psima je sljedeća razina. Ako sada nisam umrla od straha – neću nikad, vjerujte mi! Ja kao ja, nabrijana, idem prva iz grupe... i sve super dok ne uđeš u ocean. Ovaj što snima vodi te prema njima, a ti se skameniš, hoćeš odustati, a strah te ubija. Jezivo iskustvo, vjerujte. Pogotovo kad te dotakne i kada pod maskom vidiš njih 30 na okupu... srce ti stane. Trebam plivati, a kamerman govori 'nemoj mahati rukama' – vidite kako sam skratila pokrete od straha da me ne ščepa neki. To nisu domaći morski psi... to su divlji morski psi - napisala je Mia na Instagramu.

Mia uživa u svemu što Maldivi pružaju, a objavila je i niz fotografija s plaže, ali i pokazala kako trenira i dok je na odmoru.

Foto: Instagram

- Planiram ostati još deset dana. Otišla sam na solo putovanje s agencijom koja me pozvala, što mi je bila super odluka jer sam već upoznala puno novih ljudi iz raznih država. Na ovom otoku je jako mirno, vlada njihova tradicionalna atmosfera, osjeti se kultura, običaji, način života a ja na putovanjima to obožavam istražiti. Hrana im je zanimljiva, puno lokalnih jela, dosta začina. Ljudi su srdačni, a većina otočana su domaće crnačko stanovništvo i stvarno su ljubazni i spremni pomoći. Za sada sam prezadovoljna – sunce, more, palme, sve ono što ja obožavam. Planiram što više istražiti otok - otkrila je Mia za RTL.