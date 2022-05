'Savršeni' i Stankica za 24sata o odnosu nakon showa: S ostalim djevojkama se više ne čujem...

Modna dizajnerica Stankica Stojanović (36) iz Banje Luke osvojila je srce 'Gospodina Savršenog', profesora fizike Tonija Šćulca (31) iz Splita. S njom u konkurenciji bile su 22 djevojke.

- Ne mogu druge djevojke nazvati konkurencijom niti smatram da sam ja njima bila konkurencija. Mi smo pristale na jednu izvanrednu životnu okolnost, na show gdje smo imale prostor da se izrazimo, ali zaista smatram da ne možemo biti konkurencija jedna drugoj jer svatko u životu ima pravo odabrati. A to što netko odabere mene ili nekog drugog u odnosu na mene, ne znači da smo konkurentne, nego da su se samo poklopili drugi senzibiliteti - priča nam pobjednica treće sezone ''Gospodina Savršenog''. Što se tiče prijateljstva, na prvu je kliknula odmah s, otkriva nam, Brunom i Kristinom.

- Kasnije tijekom boravka razvilo se prijateljstvo s još djevojaka i danas kad je sve završeno, sretna sam što sam ih imala priliku upoznati - kaže Stankica. Put do Tonijeva srca bio je dug i strmovit, a uspjela je iskoristiti svaki trenutak koji je dobila nasamo.

- Bila sam u skladu sa sobom, to mi je najbitnije. Imala sam propusta i iskakanja, ali kao što i u životu imamo iskakanja, tako ih je i u showu u tih dva mjeseca, jednostavno moralo biti. Nekad bih mijenjala neke stvari i svoje reakcije, ali čak i te ekstremne situacije u kojima sam ekstremno reagirala jednostavno su ja - kaže modna dizajnerica. Stankica je od početka vjerovala u svoju pobjedu.

- Sto posto sam sigurna da sam ja ta koju će on odabrati - rekla je prije seksi igrice između kandidatkinja i Tonija. Upravo je ona u tom zadatku odnijela pobjedu jer se Toniju najviše svidjelo njezino ljubljenje po vratu. Snažna kemija se rodila između njih tijekom vožnje na skuteru do vinarije, a ubrzo je Stankica prespavala kod Tonija na veliku zavist ostalih natjecateljica.

- Samo mi kroz glavu prolazi da ne mogu vjerovati da stojim ispred ovakve žene. Hvala ti od srca što si me pustila da ti se približim. Ne samo da si mi rekla da netko mora biti poseban da ti se približi, nego si mi to i pokazala. Upravo zato cijela ova naša priča je od početka u mojim očima bila savršena i ništa se nije promijenilo. Ti si savršena žena u koju sam se zaljubio do ušiju. Moje srce pripada tebi - rekao joj Toni i predao posljednju ružu.

Profesoru nije bilo lako izabrati najbolju. Bilo mu je važno da djevojke koje ne dobiju ružu ne budu povrijeđene.

- Svaku djevojku mi je bilo jednako teško poslati kući jer u tom trenutku znam da s moje strane više ne postoje romantični osjećaji, a uvijek postoji šansa da nju to povrijedi - rekao nam je Savršeni.

Pitali smo ga čuje li se s ostalim djevojkama iz showa..

- Nisam ostao u kontaktu s njima - otkrio je.

